Ola Polar: Accesorios del street style para hacerle frente al frío extremo con actitud

Pasar el frío en nombre de la moda ya no es una opción, y resignar la sofisticación, tampoco. Este otoño invierno 2026/27, las pasarelas dictan una nueva manera de llevarla: envolviendo los hombros, ajustada al cuello y con efecto capelina. El resultado es elegante, cozy y ultra sofisticado.

La moda se volvió celeste y blanca: la guía definitiva para alentar a la Selección con estilo

El accesorio que reinó en los 2000 y vuelve a estar de moda

La bufanda deja de ser solo un abrigo y se convierte en protagonista absoluta del look.

Hay tendencias que nacen silenciosamente y, de pronto, están en todas partes. Eso pasa con la nueva manera de usar la bufanda este otoño-invierno 2026-2027: ya no se lleva simplemente enrollada al cuello, sino envolviendo los hombros, como si fuera una pequeña capelina suave y sofisticada.

El gesto apareció primero en las pasarelas de Nueva York y rápidamente se expandió por todo el circuito fashion. Una vez que lo detectas, no podes dejar de verlo.

En la colección de Ralph Lauren, las modelos llevaron bufandas de lana ajustadas al cuello con broches, mientras el resto de la tela caía hacia atrás como un echarpe elegante. A partir de ahí, distintas firmas reinterpretaron la idea con un mismo objetivo: poner el foco en la zona de los hombros.

Otras marcas internacionales, entre ellas Boss, apostaron por este styling cozy pero refinado, incluso en versiones de pelo y texturas fluffy.

La clave está en cómo se acomoda:

una mitad cubre el escote,

el cuello queda apenas envuelto,

y los extremos caen sobre la espalda de manera relajada.

El resultado mezcla abrigo, sofisticación y ese aire effortless que hoy domina la moda.

El fenómeno “Cozy Wool Shawl”: la bufanda se vuelve protagonista

Hay una definición que resume perfectamente esta tendencia: “Cozy Wool Shawl”. Más que una bufanda tradicional, la idea remite a un chal de lana envolvente, suave y canchero, pensado no solo para proteger del frío sino también para construir el look.

La moda viene dejando atrás los accesorios puramente funcionales. Ahora, la bufanda cumple el rol de pieza protagonista: aporta volumen, textura y dramatismo minimalista.

Cómo llevar esta tendencia en la vida real

Lo mejor de esta moda es que es fácil de adaptar al día a día. No hace falta replicar literalmente la pasarela para lograr el efecto.

Algunas ideas simples

Llevar una bufanda oversized cruzada sobre un hombro y sujetarla con un broche.

Elegir tonos neutros como gris humo, manteca, chocolate o negro.

Combinarla con tapados estructurados o sweaters de cuello cerrado.

Apostar por tejidos blandos y envolventes, tipo mohair o lana cepillada.

También funciona perfecto con vestidos tejidos y prendas minimalistas, porque suma textura sin recargar.

El invierno 2026 pone el foco en los hombros

Si algo dejaron claro las colecciones de firmas internacionales es que los hombros vuelven a convertirse en protagonistas.

La bufanda-shawl acompaña esa silueta: enmarca la parte superior del cuerpo, estiliza y genera un efecto elegante instantáneo.

Cómoda, calentita y chic, esta tendencia confirma que el invierno 2026 será tan cozy como sofisticado.

Accesorios del street style para hacerle frente al frío extremo con actitud

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Olvidate de los modelos finitos y ajustados ; hoy se lleva en versiones de punto pesado y trenzado, casi XL, funcionando como un híbrido perfecto entre capucha y bufanda.

; hoy se lleva en versiones de punto pesado y trenzado, casi XL, funcionando como un híbrido perfecto entre capucha y bufanda. El truco de estilismo: Para restarle solemnidad y sumarle estructura al rostro, las que más saben de moda proponen un doble accesorio infalible: colocar una gorra con visera por debajo de la capucha tejida.

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