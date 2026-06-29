El accesorio que reinó en los 2000 y vuelve a estar de moda

La moda continúa recuperando prendas y accesorios emblemáticos de los años 2000, una tendencia que domina las colecciones de las principales marcas y el estilo urbano. Tras el regreso de los jeans de tiro bajo, las camperas entalladas y otras piezas icónicas de aquella década, ahora reaparece la bufanda finita como uno de los complementos más elegidos para el invierno 2026 .

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Durante los primeros años del siglo XXI , las bufandas largas y angostas ocupaban un lugar destacado en la moda cotidiana. Era habitual verlas combinadas con jeans, remeras básicas, camperas ajustadas y botas, un estilo que marcó a toda una generación y que hoy vuelve a ganar protagonismo.

Con el paso del tiempo, las tendencias privilegiaron los modelos tejidos de gran tamaño y las bufandas voluminosas, pensadas principalmente para brindar abrigo. Sin embargo, el resurgimiento de la estética Y2K impulsó el regreso de diseños más minimalistas y estilizados, que recuperaron espacio tanto en las pasarelas internacionales como en el street style.

La bufanda finita dejó de ser únicamente un accesorio funcional para convertirse nuevamente en un elemento capaz de aportar identidad y sofisticación a cualquier conjunto.

Uno de los principales motivos de su regreso radica en su versatilidad. Gracias a su diseño delgado y liviano, puede complementar diferentes estilos sin generar una sensación de exceso o recargar el outfit.

Además, permite incorporar un detalle de color, textura o movimiento sin competir con el resto de las prendas. Esa característica la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan renovar sus looks invernales mediante pequeños cambios que generan un gran impacto visual.

Su presencia también responde al fuerte interés por las tendencias inspiradas en los primeros años de los 2000, una estética que continúa expandiéndose entre las nuevas generaciones y que también recuperaron quienes vivieron aquella época.

Cómo combinar la bufanda finita durante el invierno 2026

Las propuestas actuales privilegian una apariencia relajada y natural. La forma más habitual de llevar este accesorio consiste en dejarla suelta, con ambos extremos cayendo sobre el frente del cuerpo.

La bufanda finita combina especialmente bien con tapados largos, blazers oversize, trenchs clásicos y sweaters tejidos. También puede utilizarse junto a prendas básicas, como remeras lisas o camisas, para aportar un toque de estilo sin modificar el resto del conjunto.

Su diseño facilita la superposición de capas, una de las claves de la moda invernal, ya que permite sumar un accesorio elegante sin aumentar el volumen del look.