14 de marzo, día Mundial de la Endometriosis: Claves para detectarla y tratarla

La Dra. Claudia Elizondo, referente de Ginecología y Maternidad del Hospital San Roque, de Jáchal, contó de qué se trata y cuáles son posibles señales que las mujeres deben observar.

La detección temprana de la endometriosis mejora ostensiblemente la calidad de vida de quienes la padecen.

En el marco del Día Mundial de la Endometriosis, el 14 de marzo, especialistas y organismos de salud hacen foco en esta enfermedad ginecológica que afecta aproximadamente al 10% de las mujeres y niñas en edad reproductiva a nivel global, según datos del Ministerio de Salud de la Nación.

Se trata de la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero que ocasiona un proceso inflamatorio crónico y puede producir la formación de adherencias o fibrosis dentro de la pelvis u otras partes del cuerpo.

La Dra. Claudia Elizondo, referente del área de Ginecología y Maternidad del Hospital San Roque de Jáchal y profesional en Clínica Vidas, explicó a DIARIO DE CUYO que la endometriosis es una enfermedad “crónica y benigna”, y que si bien suele diagnosticarse con mayor frecuencia entre los 25 y 40 años, y es común en mujeres de 30 a 50 años, puede aparecer desde la primera menstruación.

download Dra. Claudia Elizondo de Neman, referente del área de Ginecología y Maternidad del Hospital San Roque (Jáchal) y parte del staff médico de Clínica Vidas La buena noticia es que existen opciones para gestionar la afección. “Hay tratamientos que mejoran los síntomas. Hay tratamientos para poder lograr el embarazo en aquellas mujeres que consultan por infertilidad. Depende de cada caso en particular”, afirmó Elizondo.

Las alternativas varían desde analgésicos para aliviar síntomas hasta terapias hormonales con anticonceptivos para reducir tejido; y en algunos casos es necesaria una intervención quirúrgica para eliminar el tejido afectado. La clave, según la ginecóloga, radica en la consulta con el profesional adecuado.