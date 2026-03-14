    • 14 de marzo de 2026 - 16:34

    14 de marzo, día Mundial de la Endometriosis: Claves para detectarla y tratarla

    La Dra. Claudia Elizondo, referente de Ginecología y Maternidad del Hospital San Roque, de Jáchal, contó de qué se trata y cuáles son posibles señales que las mujeres deben observar.

    La detección temprana de la endometriosis mejora ostensiblemente la calidad de vida de quienes la padecen.&nbsp;

    La detección temprana de la endometriosis mejora ostensiblemente la calidad de vida de quienes la padecen. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco del Día Mundial de la Endometriosis, el 14 de marzo, especialistas y organismos de salud hacen foco en esta enfermedad ginecológica que afecta aproximadamente al 10% de las mujeres y niñas en edad reproductiva a nivel global, según datos del Ministerio de Salud de la Nación.

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    Se trata de la presencia de tejido similar al endometrio fuera del útero que ocasiona un proceso inflamatorio crónico y puede producir la formación de adherencias o fibrosis dentro de la pelvis u otras partes del cuerpo.

    La Dra. Claudia Elizondo, referente del área de Ginecología y Maternidad del Hospital San Roque de Jáchal y profesional en Clínica Vidas, explicó a DIARIO DE CUYO que la endometriosis es una enfermedad “crónica y benigna”, y que si bien suele diagnosticarse con mayor frecuencia entre los 25 y 40 años, y es común en mujeres de 30 a 50 años, puede aparecer desde la primera menstruación.

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    Dra. Claudia Elizondo de Neman, referente del área de Ginecología y Maternidad del Hospital San Roque (Jáchal) y parte del staff médico de Clínica Vidas

    Dra. Claudia Elizondo de Neman, referente del área de Ginecología y Maternidad del Hospital San Roque (Jáchal) y parte del staff médico de Clínica Vidas

    La buena noticia es que existen opciones para gestionar la afección. “Hay tratamientos que mejoran los síntomas. Hay tratamientos para poder lograr el embarazo en aquellas mujeres que consultan por infertilidad. Depende de cada caso en particular”, afirmó Elizondo.

    Las alternativas varían desde analgésicos para aliviar síntomas hasta terapias hormonales con anticonceptivos para reducir tejido; y en algunos casos es necesaria una intervención quirúrgica para eliminar el tejido afectado. La clave, según la ginecóloga, radica en la consulta con el profesional adecuado.

    Sería muy importante visitar a un especialista en endometriosis para tener el tratamiento correcto y oportuno. En San Juan contamos con muy buenos especialistas”, marcó Elizondo.

    El primer paso: identificar posibles señales de endometriosis

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    "Naturalizar" el dolor durante la menstruación puede demorar el diagnóstico

    Uno de los mayores obstáculos para el pronto tratamiento es el retraso en el diagnóstico, muchas veces debido a la creencia cultural de que el dolor durante la menstruación es "normal". Sin embargo, los síntomas son señales claras de alerta y éste es uno que no debería subestimarse.

    Según detalló la Dra. Elizondo, los principales indicadores incluyen:

    • Dolor pélvico crónico y menstruaciones intensas (dismenorrea).
    • Dolor durante o después de las relaciones sexuales.
    • Infertilidad o dificultad para concebir.
    • Dolor al orinar o defecar.
    • Sangrado menstrual abundante o entre periodos.

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