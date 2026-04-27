    • 27 de abril de 2026 - 13:51

    Esta es la hora del día en que el cerebro humano rinde al máximo

    El rendimiento mental no es constante a lo largo del día. Factores biológicos y hábitos diarios determinan cuándo estamos más concentrados, creativos y eficientes.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    No todas las horas del día son iguales para el cerebro. Aunque muchas personas organizan su rutina en función del trabajo o las obligaciones, la ciencia muestra que existe un momento en el que el rendimiento mental alcanza su punto más alto.

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    Lejos de ser casual, esto está relacionado con el ritmo circadiano, un reloj biológico interno que regula funciones como el sueño, la energía, la atención y la memoria.

    Cuál es la hora en la que el cerebro rinde mejor

    Diversos estudios coinciden en que, en la mayoría de las personas, el cerebro alcanza su máximo nivel de concentración durante la mañana, especialmente entre las 9 y las 12.

    En ese período, la atención está más enfocada, la memoria funciona con mayor precisión y la capacidad de resolver problemas es más alta.

    Esto ocurre porque el organismo ya completó el proceso de activación tras despertarse y los niveles de alerta están en su punto óptimo.

    Por qué pasa esto

    El rendimiento cerebral está influido por el ritmo circadiano, un proceso biológico que organiza el funcionamiento del cuerpo en ciclos de aproximadamente 24 horas.

    Durante la mañana:

    • Aumenta el nivel de cortisol, la hormona que activa el estado de alerta
    • El cerebro está más descansado después del sueño
    • Hay menos fatiga acumulada

    Por eso, es el mejor momento para tareas que requieren análisis, concentración o toma de decisiones.

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    Conocer cómo funciona el cerebro a lo largo del día permite aprovechar mejor la energía y mejorar tanto la productividad como el bienestar (Foto: Adobe Stock).

    Conocer cómo funciona el cerebro a lo largo del día permite aprovechar mejor la energía y mejorar tanto la productividad como el bienestar (Foto: Adobe Stock).

    No todos rinden igual: el rol del cronotipo

    A pesar de esta tendencia general, no todas las personas funcionan igual. Esto depende del cronotipo, es decir, si alguien es más activo por la mañana o por la noche.

    Las personas matutinas rinden mejor temprano, mientras que las personas nocturnas alcanzan su pico más tarde, incluso por la tarde o noche.

    Esto explica por qué algunas personas se sienten más productivas al empezar el día, mientras que otras alcanzan su mejor nivel horas después.

    Qué tareas conviene hacer en cada momento del día

    Entender estos patrones permite organizar mejor la rutina:

    • Mañana: tareas complejas, estudio, trabajo analítico
    • Tarde: actividades más creativas o sociales
    • Noche: tareas livianas o de cierre

    A medida que avanza el día, la fatiga mental aumenta y el rendimiento puede disminuir.

    Cómo aprovechar mejor tu rendimiento mental

    Más allá del horario, hay hábitos que pueden potenciar el funcionamiento del cerebro:

    • Dormir entre 7 y 9 horas
    • Mantener horarios regulares
    • Evitar distracciones en momentos clave
    • Alimentarse de forma equilibrada

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