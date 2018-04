El multitasking, es decir, la capacidad de realizar varias tareas a la vez es tanto una cualidad femenina como una limitación masculina y la ciencia lo ha demostrado así innumerables veces.

Uno de los estudios que lo confirman es el de la National Research University Higher School of Economics de Moscú que fue realizado por el Centre for Speech Pathology and Neurorehabilitation que asegura que el cerebro de los hombres consume más energía al cambiar su foco de atención de una tarea a otra y, por tal motivo, lo realiza con menos frecuencia.

Y es esta misma capacidad (o limitación) la que provoca que las mujeres requieran descansar más tiempo que los hombres. Un adulto debería dormir cada noche entre siete y nueve horas, aunque las mujeres necesitan un promedio de 20 minutos más de sueño.

¿Cómo se llegó a esta conclusión? Tras recolectar los datos de actividad de un grupo de usuarios, el Centro de Investigación del Sueño de la Universidad de Loughborough (Reino Unido), llegó a la conclusión que el cerebro de las mujeres esta más equipado para la multitarea y para crear soluciones en grupo y por ello exige un mayor descanso para la recuperación.

“Es posible que este tipo de funcionamiento o actividad cerebral propicie una mayor necesidad de descanso en la mujer”, aportó el doctor Javier Puertas, miembro de la Sociedad Española de Sueño (SES).

Sin embargo, a pesar de necesitar algunos minutos más, es el género femenino el más predispuesto a tener dificultades para conciliar el sueño. Distintas investigaciones y encuestas concluyen que las mujeres sufren más insomnio: “Estadísticamente las mujeres padecen el doble de insomnio que los hombres”.

Dada la importancia de este hábito indispensable especialistas recomiendan que se sigan las pautas habituales para tener una adecuada higiene del sueño: “Tener una dieta equilibrada y evitar el uso de dispositivos tecnológicos antes de dormir porque su luz azul inhibe la producción de melatonina, una hormona necesaria en el ciclo natural del sueño”.