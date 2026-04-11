Cinco claves para cuidar la piel durante el invierno, de la mano de un especialista sanjuanino

En los últimos años se ha registrado un boom en lo que es el cuidado de la piel . Decenas de productos para cada momento del día como estación del año han ido ganando terreno en los tocadores y baños de personas de todas las edades y géneros. Si bien en verano se hace un fuerte hincapié en el cuidado de la piel ante la exposición al sol, con la llegada de las bajas temperaturas no hay que perder los hábitos, e incluso es la época ideal para tratamientos más profundos.

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En ese contexto, el especialista en cuidado de la piel y maquillador profesional Cristian Pezmo compartió con DIARIO DE CUYO las claves que toda persona debería tener en cuenta para potenciar el cuidado de la piel durante el otoño y el invierno . “ Es una época ideal para comenzar con la reparación luego de la super exposición al sol y la deshidratación del verano” , aseguró.

El especialista explicó que las bajas temperaturas y una menor exposición al sol son considerados como momentos ideales para la reparación y el cuidado intensivo que se extenderá por el resto del año. En ese sentido, la incorporación de vitamina C a la rutina diaria proporcionará resultados evidentes.

“La vitamina C es un activo maravilloso, ya que es un despigmentante natural de manchas, antioxidante natural y aporta mucha luminosidad en la piel, logrando el aspecto de piel sana, algo que se busca mucho con las rutinas”, detalló el profesional.

La recomendación es apostar por los serums faciales y posteriormente sellarlo con crema para que el principio activo no se evapore y se pierda el efecto esperado.

Ácido Hialurónico, el infaltable en la rutina

El agente hidratante sin duda será uno de los mejores aliados en el proceso del cuidado de la piel. Si bien durante el verano no es recomendable en San Juan debido a sus características, en épocas de bajas temperaturas su incorporación es fundamental.

“Para pieles secas es ideal. En invierno la piel suele resecarse mucho por el aire frío, la calefacción y la sequedad en el ambiente, por lo que hay que aportarle hidratación a la piel, y qué mejor que hacerlo durante las rutinas faciales”, aseguró Cristian.

Similar a la vitamina C, incorporar el agente en serum hará que su uso sea más sencillo. Siempre es recomendable consultar previamente a un especialista para conocer las características de la piel y los productos que beneficiarían su salud.

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Rutina adaptada a la época del año

Parece una obviedad, pero muchas de las personas autodidactas, es decir, que desarrollaron rutinas en base a videos o similar, suelen utilizar la misma rutina de limpieza durante todo el año. Ante este escenario, el profesional sanjuanino destaca que la rutina se debe adaptar a la época del año.

El principal factor a analizar es la hidratación y la textura. El invierno y sus efectos en la piel demandarán productos hidratantes, nutritivos y cremosos; mientras que para los meses más cálidos del año es preferible apostar por texturas ligeras y limpiadores que controlen el exceso de sudor.

Hidratación y protección del sol, claves para el invierno

Puede considerarse que durante el verano hay que cuidar tanto la sequedad de la piel como no descuidar el uso del protector solar; sin embargo, en una provincia como San Juan estos aspectos se deben tener en cuenta todo el año.

“Hay que prestarle mucha atención a la hidratación de la piel, no es algo para descuidar”, aseguró el especialista.

Además de las cremas y serum que se puedan utilizar durante la limpieza del cutis, otras claves a tener en cuenta son uso de agua tibia (el agua caliente reseca más la piel) tanto para la limpieza como en duchas, uso de bálsamo labial constante y no olvidar consumir agua. A ello hay que sumarle el uso de protector solar, sobre todo en el rostro, esté soleado o nublado.

Peeling, el tratamiento de profundidad para una restauración profunda

La recomendación que suelen dar los especialistas en piel, y a la que adhiere Cristian, es aprovechar los meses más fríos del año para una atención en profundidad que permite recuperar la salud de la piel luego del verano. Es en este contexto donde aparece el peeling, un procedimiento que continúa en auge.

Conforme explicó el especialista, se trata de un método de exfoliación con ácidos en la piel, donde se trabajan manchas, arrugas y la textura de la piel. “Al trabajarse con activos fuertes se debe hacer en invierno, sin pasarse de septiembre. Es lo más intenso que se le puede hacer a la piel, y sus resultados son fantásticos”, aseguró Cristian.

Es importante discriminar entre los tipos de peeling, para evitar la desinformación. Existe un tratamiento con perfil médico para pieles con problemáticas graves; y los químicos, que son más sutiles y que generalmente los realizan en las estéticas.

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Si bien estas recomendaciones se brindan a modo general, no hay que dejar de realizar la consulta con un profesional para contar con un buen asesoramiento, tener conocimiento sobre el tipo de piel, los productos aliados y los enemigos, como también las distintas opciones existentes para lograr un rostro sano y luminoso durante todo el año.