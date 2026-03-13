Colesterol: publican nuevos valores clave para prevenir infartos y ACV

Las principales organizaciones médicas de Estados Unidos publicaron nuevas recomendaciones para controlar el colesterol y reducir el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares ( ACV ) . La guía fue elaborada por el American College of Cardiology (ACC) , la American Heart Association y otras nueve asociaciones científicas, y establece valores de referencia más precisos junto con estrategias de prevención.

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El documento reúne en una sola hoja de ruta las recomendaciones basadas en evidencia científica para el manejo de las dislipidemias , es decir, las alteraciones en los niveles de lípidos en sangre como colesterol y triglicéridos, factores directamente asociados al desarrollo de enfermedades cardiovasculares.

Las guías establecen objetivos concretos para el colesterol LDL , conocido como el “colesterol malo”, que está directamente relacionado con la acumulación de grasa en las arterias.

Estos parámetros buscan prevenir la enfermedad cardiovascular aterosclerótica , causada por la acumulación de placas de grasa en las arterias y considerada la principal causa de muerte en el mundo .

Pacientes con enfermedad cardiovascular avanzada deben apuntar a valores menores a 55 mg/dl .

Personas con alto riesgo cardiovascular deberían tener niveles inferiores a 70 mg/dl .

Personas con riesgo límite o intermedio deben mantener el LDL por debajo de 100 mg/dl .

Cambios en el estilo de vida y tratamiento temprano

Uno de los ejes centrales de la guía es la prevención temprana, que incluye adoptar hábitos saludables antes de recurrir a medicamentos.

Entre las principales recomendaciones se destacan:

Mantener peso saludable

Realizar actividad física regularmente

No fumar

Dormir adecuadamente

Controlar el estrés

Seguir controles médicos periódicos

Sin embargo, los especialistas también remarcaron que cuando los cambios de estilo de vida no alcanzan, se recomienda iniciar tratamientos farmacológicos antes que en el pasado.

Las estatinas continúan siendo el tratamiento base para reducir el colesterol, aunque también se mencionan terapias más nuevas como ezetimiba, ácido bempedoico y medicamentos inyectables que ayudan a disminuir los niveles de lípidos en sangre.

Una nueva herramienta para medir el riesgo

Las nuevas guías también incorporan una calculadora moderna de riesgo cardiovascular llamada PREVENT, que permite estimar con mayor precisión la probabilidad de sufrir un infarto o un ACV en los próximos diez años.

Con esta herramienta, el riesgo se clasifica en cuatro categorías:

Bajo: menos del 3%

Límite: entre 3% y 4%

Intermedio: entre 5% y 9%

Alto: 10% o más

Además, se consideran otros factores que pueden aumentar el riesgo cardiovascular, como antecedentes familiares, enfermedades inflamatorias, diabetes, obesidad o enfermedad renal crónica.

Estudios adicionales para detectar riesgo cardíaco

Las guías también recomiendan realizar pruebas adicionales en algunos casos para detectar problemas cardiovasculares antes de que aparezcan síntomas.

Entre los estudios sugeridos figuran:

Escaneo de calcio coronario , que detecta placas en las arterias

Medición de lipoproteína(a) , un factor genético asociado al riesgo de infarto

Control de apolipoproteína B, que permite evaluar el riesgo residual

Los especialistas remarcan que un colesterol LDL bajo durante más tiempo reduce significativamente la probabilidad de sufrir eventos cardiovasculares en el futuro.