"Consultorio de Memoria y Salud Cerebral", el espacio creado por un neurólogo sanjuanino para anticiparse al diagnóstico

Se estima que en la actualidad 55 millones de personas viven con demencia en el mundo, y en Latinoamérica la cifra se cuadriplicaría para el 2050. Actualmente, 8 de cada 10 personas no reciben un diagnóstico a tiempo a y para evitar que ese número se mantenga e incremente, un neurólogo sanjuanino decidió darle forma un proyecto apuntando a la prevención y la atención temprana de patologías cognitivas. Fue así que hace casi un año nació el “Consultorio de Memoria y Salud Cerebral” , que funciona en el Hospital Rawson .

El médico Fernando Marquez es quien está detrás de esta iniciativa. El especialista en neurorrehabilitación y científico de datos comenzó a detectar en sus investigaciones que no solo había un gran porcentaje de personas que vivían con alguna enfermedad relacionada a lo mental y aun así no contaban con un diagnóstico, sino que además gran parte de los mismos se daban tarde, cuando el daño cognitivo estaba avanzado y en muchos casos era irreversible. Fue por ello que decidió llevar a la realidad el proyecto del consultorio que venía desarrollado.

“Tiene como objetivo inicial abordar los problemas de memoria. La idea fue mutar un poco y sumar la salud cerebral para abordar no solo la problemática, sino la prevención” , destacó el profesional en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Esto no es menor teniendo en cuenta que, conforme destacó Márquez, se pude prevenir en un 45% el desarrollo de alguna enfermedad vinculada a lo cognitivo. Al mencionar enfermedad cognitiva, se refiere a problemas de memoria, demencias en general, Alzheimer, demencia por Parkinson, problemas cognitivos por ACV, entre otros. “El objetivo, más allá de abordar las patologías, es chequear la salud cerebral de las personas y que hace cada uno para cuidarla. Si hay algún síntoma cognitivo como olvidos, desorientación, dificultades en las tareas de la vida diaria para organizarse o prestar atención pueden ser motivos de consulta para quienes estén preocupados por su salud cerebral, además de los factores genéticos, es decir, si hay algún antecedente en la familia con enfermedades vinculadas a lo cognitivo”, precisó el médico neurólogo.

Si bien actualmente se encuentra en solitario llevando adelante el consultorio, la intención del profesional es, con el paso del tiempo, conformar un equipo interdisciplinario que esté enfocado a la salud cerebral, fundamental para el día a día y que muchas veces se ignora.

Entrevista en profundidad y estudios complementarios, así es una consulta en el Consultorio de Memoria y Salud Cerebral

El médico explicó que, antes de la primera visita, el sanjuanino debe solicitar turno en el Servicio de Neurología del Hospital. Con la fecha y horario asignados, se prepara una primera entrevista en profundidad donde se busca identificar factores que puedan afectar la salud cerebral.

“Tiene que ver con factores cardiovasculares, presión, colesterol, sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol y diabetes, entre otro. Se analiza si alguna de estas patologías está presente y cómo se están tratando”, destacó Marquez.

Hospital Rawson 27-03-26

Considerando la edad del paciente también puede existir una revisión sobre el estado de la visión y audición, que son considerados factores de riesgo para la demencia. “Solo en el caso de ser necesario se indican estudios como análisis de sangre, resonancia, y evaluación cognitiva, fundamental para detectar algún déficit en las funciones mentales superiores”, acotó.

En torno a ese primer encuentro se acuerdan acciones a seguir, según la evaluación realizada por el profesional.

“En general las personas llegan un poco tarde, pero la idea es ver qué podemos hacer en la medida que avanza el funcionamiento del consultorio para una detección temprana”, resaltó Fernando Marquez, a cargo del consultorio.

El dato sobre el Consultorio de Memoria y Salud Cerebral

El espacio funciona en Consultorios Externos del Hospital Rawson, con ingreso por Av. Rawson, todos los jueves desde las 14 horas.

El pedido del profesional es que, quien desee conocer el estado de su salud cerebral, solicite turno previo en el Servicio de Neurología. Un detalle no menor es que no es necesario tener una mayoría de edad para poder acudir a la consulta, ya que la intención es poder realizar una detección temprana, para llegar al problemas antes de que sea una realidad.