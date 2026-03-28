Taller sobre demencia y Alzheimer en el Hospital Rawson: esperaban 15 inscriptos y superan los 100, ¿cómo ser parte?

El hospital Rawson será sede de un taller que, en una primera instancia funcionará como prueba piloto, pero la intención es poder darle continuidad. A cargo del médico neurólogo Fernando Márquez, la propuesta busca llegar con herramientas a aquellas personas que por distintos motivos tienen bajo su cuidado a personas con demencia o Alzheimer .

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“Cada persona con demencia tiene un cuidador o dos, y generalmente son mujeres que no tienen formación en el tema o no cuentan con las herramientas para la tarea. Es común que sean familiares y en base a eso es que decidí darle forma a este taller” , comentó el doctor Márquez en diálogo con DIARIO DE CUYO. El profesional forma parte del Servicio de Neurología del Hospital Rawson y también integra un equipo de investigación donde desde hace un tiempo temas como la demencia y su alcance en la sociedad son cuestiones de estudio.

Evidencia de la necesidad de un espacio así se vio en la demanda que excedió las expectativas del profesional. Sucede que a días de realizar el taller que habían previsto para unas 15 personas la cantidad de interesados ya superaba los 100 inscriptos. Es por este motivo que se tomó la decisión de cambiar tanto el día como el lugar del dictado del taller, que seguirá siendo dentro del edificio del nosocomio.

“En San Juan creemos que hay unas 18.000 personas con Alzheimer, y muchos de ellos no llegan a la consulta. Hay un escenario complejo que viene demostrando que es un problema frecuente y tenemos que tomar cartas en el asunto”, reflexiona el profesional médico.

Márquez destacó que para el encuentro desarrolló una guía con fines educativos y orientativos para compartir con quienes asistan, con el propósito de brindar herramientas para el cuidado, siempre dejando en claro que la acción profesional es necesaria también para el acompañamiento de personas con esas patologías.

Dentro de los contenidos que se compartirán, están el entender qué es la “crisis silenciosa”, es decir, como identificar las conductas que tienen vinculación con la sintomatología propia de la demencia y el Alzheimer, como la agresividad o la desconfianza, que son reflejos de un cerebro que no procesa la realidad como antes.

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También se abordarán maneras de comunicarse, cómo actuar ante una urgencia médica, estrategias específicas ante síntomas frecuentes y herramientas para la intervención terapéutica, entre otros ejes fundamentales.

“La intención es poder darle continuidad a este taller, al menos una vez al mes, por lo que evaluaremos el desarrollo de este primer encuentro para seguir adelante”, anticipó Márquez.

Todo sobre el taller de demencia y Alzheimer

En encuentro denominado “Conductas Difíciles en Demencia y Alzheimer: qué significan y cómo manejarlas” se realizará el próximo miércoles 1 de abril, a las 11 horas en el SUM central del Hospital Rawson. El espacio elegido es para contener la demanda que sigue creciendo.

Esta dirigido a familiares y cuidadores de personas con estas patologías, como también a profesionales de la salud interesados. Para sumarse es necesario inscribirse escaneando el código QR de la imagen.