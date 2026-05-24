Vandalismo en Ullum: arrasaron con una plaza donde no se salvaron ni los árboles en crecimiento

La inauguraron en el 2024 para acompañar el crecimiento del vecindario, con juegos infantiles, aparatos de gimnasia y nueva forestación. Nada de esto se salvó del vandalismo . Se trata de la Plaza del Barrio Grimalt, en el departamento Ullum , donde arrasaron con el mobiliario, la cartería y hasta con los árboles en pleno crecimiento.

El bandalismo arrasó con los 10 bancos de madera de la Plaza del Barrio Grimalt, en el departamento Ullum.

‘Hoy queremos mostrar cómo se encuentra y recordar la importancia de cuidarla entre todos. Cada juego, cada banco, cada luminaria y cada rincón de este lugar representan una obra que llevó tiempo, esfuerzo y recursos para que las familias puedan disfrutar de un espacio seguro, limpio y en condiciones. Cuidar lo público también es cuidar nuestra comunidad’, con este posteo en las redes sociales, el municipio de Ullum dio a conocer públicamente el ataque vandálico contra la Plaza del Barrio Grimalt, con la intención de generar en los vecinos conciencia y compromiso por cuidar ‘lo que les pertenece’.

El mismo intendente de Ullum, David Domínguez , fue quien detalló a DIARIO DE CUYO los daños ocasionados intencionalmente en la Plaza del Barrio Grimalt. Dijo que el ataque se focalizó principalmente en los bancos y carteles de madera. ‘Han roto y quitados las maderas de los 10 bancos y también roto los carteles. Parte de la madera la usaron para encender fogatas en la misma plaza y otra se la llevaron a su casa. Destruyeron todos los bancos y la cartelería’, dijo Domínguez.

A algunos bancos de la Plaza del Barrio Grimal, en Ullum, les sacaron todas las maderas, dejando solo la estructura de caño.

A esto se sumo la rotura de algunos juegos infantiles y farolas como también daños a la instalación eléctrica y a los árboles en pleno crecimiento que fueron quebrados a la mitad. ‘Es una pena ver el estado en el que quedó esta plaza que inauguramos a fines del 2024. También da impotencia que el municipio debe usar recursos para reparar este paseo cuando los podría invertir en otra obra de mejoras’, sostuvo el intendente.

plaza9 Ni los árboles se salvaron del vandalismo en la Plaza del Barrio Grimalt, en Ullum.

Las futuras intervenciones en la plaza

El intendente Domínguez dijo que el municipio ‘reconstruirá’ la Plaza Grimalt, pero con algunas modificaciones. ‘Vamos a colocar bancos sólo de caño y tal vez carteles de chapa. Es lamentable que tengamos que cambiar el estilo colonial de la plaza para preservarla del vandalismo’, dijo el funcionario.

plaza8 Los carteles de madera también fueron arrancados y usados para encender fogatas.

Por otro lado, el intendente agregó que también se hará la exposición de este hecho vandálico en la Policía a la que también se le pedirá rondas nocturnas con mayor periodicidad por la zona. ‘El vandalismo contra espacios públicos en el departamento sigue avanzando y lo debemos frenar. Por eso también le pedimos compromiso a los vecinos, que denuncien estos hechos para que no se repitan’, dijo Domínguez.