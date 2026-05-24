    • 24 de mayo de 2026 - 09:54

    Vandalismo en Ullum: arrasaron con una plaza donde no se salvaron ni los árboles en crecimiento

    Es la Plaza del Barrio Grimalt, en la zona centro de Ullum, donde provocaron daños en todas las instalaciones.

    El vandalismo arrasó con las instalaciones de la Plaza del Barrio Grimalt, en el departamento Ullum.

    El vandalismo arrasó con las instalaciones de la Plaza del Barrio Grimalt, en el departamento Ullum.

    Foto:

    (Prensa Ullum)
    Por Fabiana Juarez

    La inauguraron en el 2024 para acompañar el crecimiento del vecindario, con juegos infantiles, aparatos de gimnasia y nueva forestación. Nada de esto se salvó del vandalismo. Se trata de la Plaza del Barrio Grimalt, en el departamento Ullum, donde arrasaron con el mobiliario, la cartería y hasta con los árboles en pleno crecimiento.

    Leé además

    Rifle.

    Detuvieron a un hombre en Ullum por portar un rifle sin documentación
    El mes que viene, el municipio de Rivadavia comienza con Rivadavia en Acción un nuevo programa que acerca los servicios a los vecinos.

    Rivadavia lanza un nuevo programa  para acercar servicios esenciales a los barrios los días sábados

    Por Fabiana Juarez
    plaza1
    El bandalismo arrasó con los 10 bancos de madera de la Plaza del Barrio Grimalt, en el departamento Ullum.

    El bandalismo arrasó con los 10 bancos de madera de la Plaza del Barrio Grimalt, en el departamento Ullum.

    ‘Hoy queremos mostrar cómo se encuentra y recordar la importancia de cuidarla entre todos. Cada juego, cada banco, cada luminaria y cada rincón de este lugar representan una obra que llevó tiempo, esfuerzo y recursos para que las familias puedan disfrutar de un espacio seguro, limpio y en condiciones. Cuidar lo público también es cuidar nuestra comunidad’, con este posteo en las redes sociales, el municipio de Ullum dio a conocer públicamente el ataque vandálico contra la Plaza del Barrio Grimalt, con la intención de generar en los vecinos conciencia y compromiso por cuidar ‘lo que les pertenece’.

    plaza3
    A algunos bancos de la Plaza del Barrio Grimal, en Ullum, les sacaron todas las maderas, dejando solo la estructura de caño.

    A algunos bancos de la Plaza del Barrio Grimal, en Ullum, les sacaron todas las maderas, dejando solo la estructura de caño.

    Los grandes daños en la plaza de Ullum

    El mismo intendente de Ullum, David Domínguez, fue quien detalló a DIARIO DE CUYO los daños ocasionados intencionalmente en la Plaza del Barrio Grimalt. Dijo que el ataque se focalizó principalmente en los bancos y carteles de madera. ‘Han roto y quitados las maderas de los 10 bancos y también roto los carteles. Parte de la madera la usaron para encender fogatas en la misma plaza y otra se la llevaron a su casa. Destruyeron todos los bancos y la cartelería’, dijo Domínguez.

    plaza5
    Los vándalos también rompieron algunos juegos infantiles de la plaza.

    Los vándalos también rompieron algunos juegos infantiles de la plaza.

    A esto se sumo la rotura de algunos juegos infantiles y farolas como también daños a la instalación eléctrica y a los árboles en pleno crecimiento que fueron quebrados a la mitad. ‘Es una pena ver el estado en el que quedó esta plaza que inauguramos a fines del 2024. También da impotencia que el municipio debe usar recursos para reparar este paseo cuando los podría invertir en otra obra de mejoras’, sostuvo el intendente.

    plaza9
    Ni los árboles se salvaron del vandalismo en la Plaza del Barrio Grimalt, en Ullum.

    Ni los árboles se salvaron del vandalismo en la Plaza del Barrio Grimalt, en Ullum.

    Las futuras intervenciones en la plaza

    El intendente Domínguez dijo que el municipio ‘reconstruirá’ la Plaza Grimalt, pero con algunas modificaciones. ‘Vamos a colocar bancos sólo de caño y tal vez carteles de chapa. Es lamentable que tengamos que cambiar el estilo colonial de la plaza para preservarla del vandalismo’, dijo el funcionario.

    plaza8
    Los carteles de madera también fueron arrancados y usados para encender fogatas.

    Los carteles de madera también fueron arrancados y usados para encender fogatas.

    Por otro lado, el intendente agregó que también se hará la exposición de este hecho vandálico en la Policía a la que también se le pedirá rondas nocturnas con mayor periodicidad por la zona. ‘El vandalismo contra espacios públicos en el departamento sigue avanzando y lo debemos frenar. Por eso también le pedimos compromiso a los vecinos, que denuncien estos hechos para que no se repitan’, dijo Domínguez.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Clima en San Juan.

    Cielo algo nublado y viento del sur, el pronóstico del tiempo en San Juan para este domingo 24 de mayo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Alumnos de la Escuela Secundaria Obispo Zapata, de Caucete, cumplieron el sueño de viajar a Buenos Aires y participar de la Feria del Libro.

    El viaje de sus vidas: por mérito y esfuerzo propio, 35 alumnos rurales de Caucete fueron a la Feria del Libro y conocieron Buenos Aires

    Por Fabiana Juarez
    Los sanjuaninos Leandro Barrios y Emanuel Pintor innovaron el mercado con dos App del rubro construcción y automotor.

    Dos sanjuaninos lanzan ConstruYApp y RepuMovil: las App que revolución el rubro construcción

    Por Fabiana Juarez
    Rawson lanzó la nueva edición del Programa Huertas Comunitarias y Escolares al que se sumaron 25 escuelas.

    En Rawson entregan kits de semillas y ofrecen capacitación gratuita para huertas comunitarias y escolares

    Por Fabiana Juarez