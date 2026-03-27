Para qué sirve lavarse los pies con vinagre y agua tibia

Una técnica sencilla puede ayudar a reducir molestias comunes y mejorar la frescura en la piel cuando se sigue de manera responsable.

La práctica de lavarse los pies con vinagre y agua tibia ha ganado popularidad en diversos países como un remedio casero asociado a beneficios para la higiene y el bienestar. Según informó The New York Times, especialistas en podología y dermatología han analizado sus posibles efectos, señalando que esta costumbre puede ofrecer ventajas en la salud cutánea y la prevención de infecciones fúngicas. Diversos estudios citados por el medio estadounidense han relacionado el uso de vinagre, especialmente el de manzana, con una reducción en la incidencia de hongos y mal olor en los pies, aunque advierten que su empleo debe complementarse con una adecuada higiene diaria.

Para qué sirve lavarse los pies con agua tibia y vinagre De acuerdo con un reporte de The Guardian, el vinagre contiene ácido acético, un compuesto conocido por su actividad antimicrobiana. Esto permite que, al mezclarse con agua tibia, se genere un entorno adverso para la proliferación de hongos y bacterias que suelen afectar la piel de los pies. El doctor Michael Smith, dermatólogo consultado por el medio británico, explicó que “el vinagre puede ayudar a disminuir la presencia de microorganismos y suavizar áreas endurecidas de la piel”. Además, diversos especialistas coinciden en que el agua tibia favorece la apertura de los poros y mejora la absorción de los beneficios del ácido acético.

La combinación de agua tibia y vinagre se recomienda en casos de mal olor, pie de atleta y callosidades leves. El The New York Times detalló que no existe evidencia suficiente para considerar este método como un tratamiento médico en afecciones severas, aunque sí puede ser útil como medida preventiva o de apoyo en la higiene personal. En personas con sudoración excesiva, el baño regular con vinagre ha mostrado una ligera reducción en el olor, según datos recogidos por Mayo Clinic de Estados Unidos.

Cómo lavarse los pies con vinagre y agua tibia El procedimiento para realizar un baño de pies con vinagre y agua tibia es sencillo, pero requiere prestar atención a ciertas indicaciones para evitar irritaciones. De acuerdo con las recomendaciones de la Asociación Americana de Podología Médica (APMA, por sus siglas en inglés), el primer paso consiste en llenar un recipiente con suficiente agua tibia, a una temperatura que no supere los 38 (100). Se añade luego una taza de vinagre de manzana o de vino blanco por cada tres litros de agua.

Se sugiere sumergir los pies durante un periodo de 15 a 20 minutos. Durante este tiempo, el ácido acético actúa sobre la superficie cutánea, ayudando a eliminar restos de piel muerta y a controlar la flora bacteriana. Tras finalizar el baño, la APMA recomienda secar los pies con una toalla limpia y, si la piel tiende a resecarse, aplicar una crema hidratante sin fragancia. “El secado correcto es fundamental para evitar que la humedad residual provoque la aparición de hongos”, advirtió la doctora Laura Stein, especialista en podología entrevistada por The Guardian.