Desayuno y colesterol: los alimentos que debés evitar y los que cuidan el corazón

El desayuno y el colesterol están más relacionados de lo que muchos creen. Según especialistas, lo que se consume al comenzar el día puede impactar directamente en la salud cardiovascular. De hecho, estudios señalan que quienes desayunan de forma equilibrada tienen menor riesgo de enfermedades cardíacas, obesidad e hipertensión.

Cuáles son los 3 alimentos que impulsan la longevidad

La clave no está solo en desayunar, sino en qué se elige comer . Incorporar alimentos ricos en fibra y grasas saludables ayuda a mantener niveles adecuados de colesterol, mientras que opciones ultraprocesadas o con alto contenido de azúcar pueden generar el efecto contrario.

El impacto del desayuno en el colesterol depende en gran medida de la calidad de los alimentos. Algunos productos habituales pueden perjudicar la salud del corazón si se consumen con frecuencia.

Entre los principales a evitar se encuentran los cereales azucarados, que elevan el colesterol LDL y los triglicéridos; los sándwiches con carnes procesadas, ricos en grasas saturadas y sodio; y la bollería industrial, que contiene grasas trans perjudiciales.

También se incluyen los desayunos fritos o muy grasos y los jugos de fruta, que aunque parecen saludables, generan picos de glucosa al carecer de fibra.

Desayuno y colesterol: qué alimentos elegir

En contraposición, existen alimentos que ayudan a mejorar el perfil lipídico y proteger el sistema cardiovascular. La avena, por ejemplo, aporta fibra soluble que reduce la absorción del colesterol.

Otras opciones recomendadas incluyen el pan integral con palta o pescado, los huevos combinados con verduras, el yogur natural con frutas y semillas, y la fruta entera, que aporta fibra y evita subas bruscas de azúcar en sangre.

Además, pequeños cambios pueden generar grandes beneficios: reemplazar manteca por aceite de oliva, sumar frutos secos o semillas y reducir el consumo de ultraprocesados son medidas simples pero efectivas.

En un contexto donde las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte, el desayuno se consolida como una herramienta clave para cuidar la salud desde el inicio del día.