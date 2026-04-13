Regla 3-30-300: de qué se trata y por qué es beneficiosa para la salud

Es sencilla de recordar, fácil de aplicar, poderosa en sus efectos y está ganando terreno en el urbanismo moderno.

Muchas veces buscamos diferentes cosas que puedan beneficiarnos en nuestra salud y mejorar nuestro estado de ánimo. El estrés diario hizo que, en los últimos años, necesitemos más verde en nuestras vidas y empezamos a buscar tener un poco más de contacto con la naturaleza.

De ahí surgió la regla 3-30-300 que propone que los bosques y los espacios verdes se integren en la vida diaria de las personas, tanto en el trabajo como en el hogar y los lugares de aprendizaje. Se trata de poder ver tres árboles desde nuestra casa, que un tercio del área de nuestro barrio esté cubierta por vegetación y que nuestro hogar se encuentre a 300 metros de espacios verdes.

La regla fue propuesta por Cecil Konijnendijk, un investigador, educador, asesor y escritor neerlandés experto en planificación verde urbana con el objetivo de introducir la naturaleza en la vida diaria de las personas, incluso en las grandes ciudades, para obtener beneficios de salud y bienestar.

Los tres objetivos o requisitos mínimos de la regla 3-30-300 Tres árboles visibles desde cada hogar: cada persona debería ver al menos tres árboles grandes desde alguna de las ventanas de la vivienda, preferiblemente desde los espacios donde pasas más tiempo, como la cocina, el dormitorio o la sala de estar.

desde cada hogar: cada persona debería ver al menos tres árboles grandes desde alguna de las ventanas de la vivienda, preferiblemente desde los espacios donde pasas más tiempo, como la cocina, el dormitorio o la sala de estar. 30% de cobertura arbórea en cada vecindario: las copas de los árboles deberían cubrir un mínimo del 30% del área del barrio. Es decir, si se mira desde arriba (como desde un mapa satelital), un tercio del lugar debería estar sombreado por árboles.

en cada vecindario: las copas de los árboles deberían cubrir un mínimo del 30% del área del barrio. Es decir, si se mira desde arriba (como desde un mapa satelital), un tercio del lugar debería estar sombreado por árboles. 300 metros hasta el parque o espacio verde más cercano: ningún hogar debería estar a más de 300 metros de un espacio con vegetación. Esto incluye plazas, jardines urbanos, reservas naturales o cualquier espacio con vegetación donde las personas puedan caminar, sentarse o pasar tiempo al aire libre. image Por qué tener más verde cerca puede ayudar Vivir en la ciudad suele implicar largas horas frente a las pantallas, ruido constante y pocos momentos de desconexión.

En cambio, tener contacto frecuente con la naturaleza, a través de los parques, árboles en las calles, jardines, muros y techos verdes, puede contrarrestar esos efectos: