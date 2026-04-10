    • 10 de abril de 2026 - 20:25

    Salud visual gratuita: Capital amplía operativo para niños y suma servicios

    El operativo de salud visual gratuita se extendió por la alta demanda. Brindan controles, lentes y servicios sanitarios en Capital.

    El operativo de salud visual gratuita se realiza en el CIC del barrio Manantial con alta participación vecinal. &nbsp;

    El operativo de salud visual gratuita se realiza en el CIC del barrio Manantial con alta participación vecinal.

     

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El operativo de salud visual gratuita en Capital fue extendido ante la alta demanda de vecinos. En el marco de un programa integral de atención sanitaria en barrios de San Juan, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan confirmó que continuará del 13 al 17 de abril, con múltiples servicios destinados principalmente a niños y adolescentes.

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    La iniciativa se desarrolla en el CIC del barrio Manantial, en Trinidad, donde se realiza la atención de lunes a viernes en horario de 9 a 13 y de 14 a 16 horas. Está destinada especialmente a chicos de 6 a 17 años, quienes pueden acceder a controles oftalmológicos y la gestión de anteojos.

    Salud visual gratuita y alta demanda en Capital

    Desde el municipio informaron que la entrega de lentes no será inmediata, ya que deberán retirarse en un plazo aproximado de 10 días, debido a la gran cantidad de solicitudes registradas.

    El programa forma parte de “Ver para Ser Libres”, impulsado por Nación a través del Ministerio de Capital Humano, en conjunto con el Gobierno provincial y el municipio. La convocatoria superó ampliamente las expectativas, reflejando la necesidad de este tipo de asistencia en los barrios.

    Además del control oftalmológico, el operativo incluye servicios integrales de salud para todas las edades, como controles de signos vitales, vacunación, atención médica, test de ITS, odontología y salud mental.

    También se suman acciones como asesoramiento para la tarjeta SUBE y programas de actividad física, ampliando el abordaje territorial con respuestas concretas para la comunidad.

    Las autoridades recordaron que todas las prestaciones son gratuitas y por orden de llegada, siendo requisito indispensable presentar el DNI. En este contexto, solicitaron colaboración a los vecinos para garantizar una atención organizada.

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