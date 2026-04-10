    • 10 de abril de 2026 - 11:19

    Conmoción: una mujer de 20 años denunció que fue violada por tres futbolistas

    Los acusados tienen entre 21 y 24 años y enfrentan cargos por abuso en grupo y difusión de material íntimo. La víctima tuvo varios intentos de suicidio.

    Fausto Perseu, Cristo Jesús Mawete, Alessio Rosa son los tres acusados por la violación que causó conmoción en Italia.&nbsp;

    Fausto Perseu, Cristo Jesús Mawete, Alessio Rosa son los tres acusados por la violación que causó conmoción en Italia. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Conmoción en el fútbol italiano. Una mujer de 20 años denunció haber sido víctima de una violación grupal en Italia por parte de tres futbolistas del club Bras durante los festejos por el ascenso a la Serie C, ocurridos entre la noche del 30 y 31 de mayo de 2025.

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    Los acusados, Fausto Perseu (24), Alessio Rosa,(23) y Cristo Jesús Mawete (21), enfrentan cargos por abuso sexual agravado, mientras que uno de ellos también fue imputado por difusión de material íntimo sin consentimiento.

    Según la reconstrucción judicial, una joven estudiante universitaria fue invitada a participar de un encuentro sexual grupal durante la celebración del ascenso. Tras negarse, uno de los jugadores la habría persuadido para que lo acompañara a un departamento compartido.

    Allí, de acuerdo a la publicación el periódico Corriere della Sera, fue sometida a múltiples actos sexuales por los tres futbolistas, en un contexto de violencia física. Además, los acusados habrían registrado imágenes y videos del episodio, que luego fueron difundidos en un chat interno del equipo llamado “We are champs”.

    Avance de la causa

    La investigación está a cargo de la fiscalía de Asti. El fiscal Davide Greco tomó declaración a la víctima en varias oportunidades y ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de los imputados, además de recolectar testimonios de otros jugadores.

    El pasado 9 de abril, ante la jueza Victoria Dunn, las defensas solicitaron un juicio abreviado. La audiencia fue fijada para el próximo 28 de mayo.

    Por su lado, los abogados de los futbolistas sostienen la inocencia de sus defendidos. “Las pruebas recabadas permiten afirmar la absoluta falta de responsabilidad penal por parte de los tres jóvenes”, señalaron, y manifestaron su confianza en que el juicio abreviado confirme esa postura.

    Estado de salud de la víctima

    Tras el hecho, la joven regresó a Turín y fue atendida en el Hospital Sant’Anna. Según su entorno legal, debió ser hospitalizada en varias ocasiones por intentos de suicidio durante el proceso de investigación.

    “Lucha contra la vergüenza todos los días”, expresó su abogado, Luca Cavallo. La joven y su familia también iniciaron acciones civiles.

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