Esta es la fruta que se puede comer a diario y que mejora la salud

Es muy conocida y contiene nutrientes que colaboran a una mejor digestión y previenen enfermedades.

La novedosa práctica de alimentación consciente es la que nos permite llevar la atención plena a la nutrición para aprender a escuchar qué necesita nuestro cuerpo y alimentarnos de manera más saludable.

De ahí, la preocupación de las personas por cuidar que los alimentos que se incorporan diariamente sean beneficiosos para la salud y contribuyan a la prevención de enfermedades. Sin embargo, tener esto en cuenta puede resultar difícil para muchos debido a no saber cuáles son los alimentos más adecuados y en qué cantidades consumirlos para considerarlos saludables.

image Las manzanas pueden colaborar a la salud de los adultos mayores. (Foto: Adobe Stock) En este sentido, ingerir una porción de fruta por día, como la manzana, aporta múltiples beneficios a la salud. Una manzana mediana contiene tan sólo 95 calorías y brinda al organismo 4.4 gramos de fibra.

Un estudio publicado en la revista British Medical Journal (2006), que se realizó con 124.000 personas, aseguró que existe una relación entre la alimentación rica en flavonoides y el control del peso. Y entre los alimentos que contienen polímero de flavonoides se destaca la manzana.

Qué dicen otros estudios Otros estudios, además, destacan que el consumo de esta fruta podría ser un beneficio para disminuir el riesgo de padecer diabetes tipo 2, debido a que la manzana contiene antioxidantes que ofrecen los nutrientes necesarios para lograr esto.