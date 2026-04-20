Estas son las 3 mejores frutas para comer después de cenar porque son livianas y favorecen la digestión

Estas opciones se destacan por su aporte de fibra, vitaminas y agua, lo que las convierte en una alternativa natural para cerrar el día.

Una vez terminada la cena, es muy común que aparezcan ganas de comer algo dulce. Sin embargo, si se está intentando consumir poco azúcar o simplemente se buscan alternativas más livianas, las frutas aparecen como una solución ideal. Hay tres que destacan para consumir antes de acostarse.

Las tres frutas ideales para después de la cena Entre las más recomendadas para comer después de la cena están la banana, la manzana y el mamón. Esto se debe a su contenido de fibra, agua y distintos nutrientes, que las convierte en opciones ideales para calmar las ganas de comer algo dulce sin recurrir a alternativas más pesadas.

image El mamón, la banana y la manzana son opciones ideales para después de cenar. (Imagen ilustrativa generada con IA).

Por qué son una buena opción para antes de dormir Banana: es la reina de la saciedad. Su textura suave y su practicidad la hacen perfecta para comer sola o en rodajas. Además, ayuda a calmar el hambre sin caer en tentaciones.

es la reina de la saciedad. Su textura suave y su practicidad la hacen perfecta para comer sola o en rodajas. Además, ayuda a calmar el hambre sin caer en tentaciones. Manzana: refrescante y liviana, tiene mucha fibra y agua. Es ideal para quienes buscan algo crocante y natural que calme el apetito sin sumar pesadez.

refrescante y liviana, tiene mucha fibra y agua. Es ideal para quienes buscan algo crocante y natural que calme el apetito sin sumar pesadez. Mamón: suave y fácil de digerir, la papaya es una de las favoritas para las comidas nocturnas. Es una opción fresca que aporta nutrientes y ayuda a cerrar el día de manera saludable. Además de sus múltiples beneficios, estas frutas se destacan por lo fáciles que son de incorporar a la alimentación diaria. Ya sea solas, en una ensalada de frutas o mezcladas con yogur, aparecen como opciones versátiles para terminar el día de una manera liviana y saludable.