Según un estudio, las personas que se despiertan temprano tienden a ser más felices

Despertarse temprano suele asociarse con productividad o disciplina. Sin embargo, un estudio sugiere que el horario en el que una persona prefiere comenzar su día también podría estar vinculado con su nivel de bienestar y satisfacción con la vida.

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La investigación, realizada por especialistas de la University of Toronto, analizó cómo el cronotipo, es decir, la tendencia natural a ser madrugador o noctámbulo, se relaciona con el bienestar emocional.

Los resultados mostraron que las personas que tienden a despertarse temprano reportaron niveles más altos de emociones positivas y satisfacción con la vida en comparación con quienes prefieren acostarse tarde y levantarse más tarde.

Los investigadores analizaron datos de más de 700 adultos de distintas edades que participaron en cuestionarios sobre hábitos de sueño, bienestar psicológico y estado de salud general.

El objetivo fue evaluar si el horario preferido para dormir y despertarse podía relacionarse con el nivel de felicidad y bienestar emocional. Los resultados indicaron que las personas con tendencia a despertarse temprano presentaban niveles más altos de emociones positivas y satisfacción con su vida cotidiana.

Además, el estudio observó que los adultos mayores tienden a ser más madrugadores y, al mismo tiempo, reportan mayores niveles de bienestar emocional que los jóvenes noctámbulos.

Es decir, el cronotipo matutino podría estar asociado con una mayor sensación de bienestar general. Según los autores del estudio, las personas que se despiertan temprano suelen adaptarse mejor a los horarios sociales y laborales, lo que podría influir en su estado de ánimo.

Por qué despertarse temprano podría relacionarse con una mayor felicidad

Los especialistas explican que el horario de sueño influye en múltiples aspectos del bienestar cotidiano.

Por ejemplo, las personas madrugadoras suelen tener rutinas más estables y sincronizadas con los horarios de trabajo, estudio y actividades sociales.

Por qué despertarse temprano podría relacionarse con una mayor felicidad. (Foto: Adobe Stock)

Además, despertarse temprano puede facilitar hábitos saludables como desayunar con calma, hacer ejercicio o planificar mejor el día.

Por este motivo, los investigadores señalan que el cronotipo matutino podría favorecer una mejor organización diaria y, en consecuencia, una mayor sensación de bienestar.

Otros factores que influyen en la felicidad

El estudio también destaca que el bienestar emocional depende de múltiples factores relacionados con el estilo de vida y los hábitos diarios.

Entre ellos se encuentran:

la calidad del sueño;

la actividad física;

las relaciones sociales;

el manejo del estrés;

los hábitos de descanso a largo plazo.

Según los especialistas, mejorar estos aspectos puede tener un impacto importante en la felicidad y en la salud mental.

Los investigadores concluyen que, aunque despertarse temprano no garantiza por sí solo la felicidad, tener un cronotipo matutino podría estar asociado con niveles más altos de bienestar emocional y una mejor adaptación a las rutinas diarias.