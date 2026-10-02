Gobierno provincial y legisladores nacionales convocaron a los Veteranos de Malvinas a debatir el proyecto sobre soberanía

La ministra Laura Palma y legisladores nacionales se reunieron con excombatientes para sumar sus propuestas al proyecto sobre soberanía y defensa nacional que se debate en el Congreso.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, junto a los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime, y la directora de Culto y ONG’s, Marta Picón, mantuvo un encuentro clave con Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) en San Juan.

Durante la reunión, las autoridades explicaron el proceso de tratamiento de la iniciativa y convocaron a los excombatientes a presentar sus opiniones, sugerencias y consideraciones. El objetivo principal es que sus aportes sean incorporados al análisis que realizan las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.

La convocatoria abre una instancia participativa para que puedan elaborar y acercar sus propuestas antes de las próximas etapas del debate legislativo. Al respecto, los diputados nacionales señalaron que quienes deseen participar podrán hacerlo a través de reuniones virtuales o mediante la presentación de un escrito con sus aportes.

Un proyecto estratégico y el valor de la experiencia local La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo nacional, busca establecer un régimen integral para la defensa de la soberanía argentina, la protección de sus intereses vitales y estratégicos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. El proyecto comenzó a ser tratado el pasado 30 de septiembre en un plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja.