    • 2 de octubre de 2026 - 17:29

    Gobierno provincial y legisladores nacionales convocaron a los Veteranos de Malvinas a debatir el proyecto sobre soberanía

    La ministra Laura Palma y legisladores nacionales se reunieron con excombatientes para sumar sus propuestas al proyecto sobre soberanía y defensa nacional que se debate en el Congreso.

    images
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La ministra de Gobierno, Laura Palma, junto a los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime, y la directora de Culto y ONG’s, Marta Picón, mantuvo un encuentro clave con Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) en San Juan.

    Leé además

    el gobierno evalua reflotar la ley de tierras para blindar el dnu 70 que la oposicion quiere rechazar

    El Gobierno evalúa reflotar la Ley de Tierras para blindar el DNU 70 que la oposición quiere rechazar
    Financiamiento Universitario: el Gobierno apeló la intimación judicial y pidió que no se apliquen multas.

    El Gobierno apeló la intimación por la Ley de Financiamiento Universitario y busca evitar multas

    Durante la reunión, las autoridades explicaron el proceso de tratamiento de la iniciativa y convocaron a los excombatientes a presentar sus opiniones, sugerencias y consideraciones. El objetivo principal es que sus aportes sean incorporados al análisis que realizan las comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.

    La convocatoria abre una instancia participativa para que puedan elaborar y acercar sus propuestas antes de las próximas etapas del debate legislativo. Al respecto, los diputados nacionales señalaron que quienes deseen participar podrán hacerlo a través de reuniones virtuales o mediante la presentación de un escrito con sus aportes.

    Un proyecto estratégico y el valor de la experiencia local

    La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo nacional, busca establecer un régimen integral para la defensa de la soberanía argentina, la protección de sus intereses vitales y estratégicos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. El proyecto comenzó a ser tratado el pasado 30 de septiembre en un plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja.

    En este marco, el encuentro desarrollado en San Juan buscó generar un espacio directo para que los Veteranos de Guerra de Malvinas acerquen su experiencia y perspectiva sobre una temática central para la soberanía nacional, asegurando que su voz sea escuchada en las instancias legislativas en curso.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Aeropuertos Argentina.

    Aeropuertos Argentina: extienden la concesión y habrá inversiones por USD 600 millones

    el gobierno aceptaria los cambios del senado para avanzar con la reforma del banco central

    El Gobierno aceptaría los cambios del Senado para avanzar con la reforma del Banco Central

    Javier Milei.

    Financiamiento universitario: el Gobierno apelará el fallo que le dio cinco días para cumplir la ley

    la justicia intimo al gobierno a que cumpla con la ley de financiamiento universitario

    La Justicia intimó al Gobierno a que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario