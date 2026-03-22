La Ciudad de San Juan celebró la llegada del otoño con música, gastronomía y artesanías

“Ciudad de las cuatro estaciones: San Juan en Otoño”, reunió a vecinos en La Jorobita con espectáculos en vivo, feria artesanal y sabores regionales.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan dio inicio a la nueva estación con una propuesta cultural que convocó a una importante cantidad de vecinos. Bajo el nombre “Ciudad de las cuatro estaciones: San Juan en Otoño”, el evento combinó música en vivo, danza, gastronomía y feria de artesanos.

La actividad se desarrolló en la Plaza Hipólito Yrigoyen, conocida como “La Jorobita”, donde familias y visitantes disfrutaron de una tarde-noche marcada por el encuentro y las tradiciones locales.

celebración capital otoño (1) Durante la jornada, la intendente Susana Laciar destacó el valor simbólico de la fecha y el rol de estas iniciativas en la comunidad. “El otoño en San Juan es único, motiva el encuentro, la cultura y la tradición, y nos invita a seguir construyendo juntos esta ciudad”, expresó.

El escenario contó con la participación de artistas y grupos locales como Giselle Aldeco, Caile, El 750, Mateo Pintor y el conjunto Malambo Amazonas, además de los ballets municipales “San Juan Nuestro Tiempo” y “Sembrando Ilusiones”. La propuesta también incluyó un DJ set de Javi Gon y la conducción de Maru Silva y Edu Farías.

celebración capital otoño (7) Como complemento, el público pudo recorrer el paseo de artesanos y disfrutar de una variada oferta gastronómica, consolidando un espacio pensado para toda la familia.