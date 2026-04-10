Probables chaparrones hacia la noche en San Juan, así estará el tiempo este viernes 10 de abril

Este viernes 10 de abril se presenta en San Juan con condiciones mayormente estables durante las primeras horas, aunque con un cambio progresivo hacia la noche. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con cielo algo nublado y una temperatura mínima de 14°C.

Durante la mañana, el tiempo se mantendrá estable, con registros térmicos cercanos a los 19°C y sin probabilidad de precipitaciones. Los vientos soplarán leves desde el sector noreste, con velocidades entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde se espera un leve ascenso de la temperatura, alcanzando una máxima de 26°C. El cielo estará parcialmente nublado y continuará la baja probabilidad de lluvias. El viento rotará al sudeste, manteniendo una intensidad similar.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a inestabilizarse. Se prevé la aparición de chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10% y el 40%. La temperatura descenderá a unos 21°C y el viento incrementará levemente su intensidad, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, también desde el sudeste.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn10042026 El pronóstico del tiempo del viernes 10 de abril de 2026.- Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.