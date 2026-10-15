Sismo de magnitud 3,5° sacudió San Juan: epicentro en Iglesia y leve percepción en la región

Ocurrió en la noche del miércoles, en el oeste de la provincia.

Sismo de magnitud 3,5° sacudió la provincia de San Juan: epicentro en Iglesia y leve percepción en la región

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Un movimiento telúrico de magnitud 3,5° en la escala de Richter se registró en la noche del miércoles en la provincia de San Juan, según el informe oficial emitido por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El evento sísmico ocurrió a las 21:50:11 hora local (00:50:11 GMT del 15 de octubre de 2026). El epicentro se localizó a 28 kilómetros al sur de Iglesia, a 65 kilómetros al suroeste de Jáchal y a unos 76 kilómetros al noroeste de Talacasto, con una profundidad estimada de 10 kilómetros.

De acuerdo con la escala de Mercalli Modificada, el movimiento alcanzó una intensidad de grado III en la localidad de Villa Iglesia, donde fue percibido por algunas personas en estado de reposo. En tanto, en zonas como Rodeo y la propia Ciudad de San Juan, la intensidad se catalogó entre II y III, siendo sentido de manera leve por personas en reposo o ubicadas en edificios altos.