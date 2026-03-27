Viernes cálido y con nubosidad, así estará el tiempo en San Juan este viernes 27 de marzo

Este viernes 27 de marzo se presenta con condiciones meteorológicas estables en San Juan, en una jornada ideal para actividades al aire libre. De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas rozarán los 30 grados y habrá algo de nubosidad.

La temperatura mínima se ubicará en los 15 °C durante las primeras horas, mientras que por la tarde se alcanzará la máxima prevista de 30 °C, marcando un ambiente cálido pero sin extremos. Hacia la noche, los valores descenderán levemente hasta rondar los 25 °C.

En cuanto al estado del cielo, se prevé que por la mañana esté algo nublado, pasando a parcialmente nublado durante la tarde y manteniéndose en condiciones similares por la noche.

El viento será otro de los factores a tener en cuenta: estará presente de manera constante desde el sector sur, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 22 km/h, sin ráfagas intensas.

Pronóstico del tiempo en San Juan: smn27032026 Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.