26 de septiembre, Día del bastón verde: la herramienta que distingue a las personas con baja visión Natalia Robledo, presidente de la Asociación Civil "Baja Visión San Juan" -que hoy cumple 5 años- explicó que la fecha busca concientizar a la sociedad acerca de esta condición. También brindó consejos para saber cómo ayudar a las personas con esta discapacidad en situaciones cotidianas y dio un mensaje para los familiares.

Desde hace 23 años, el día 26 de septiembre es el Día del bastón verde en Argentina, que es el que utilizan las personas que tienen baja visión, una condición con distintos orígenes (como puede ser una enfermedad o un accidente) que se manifiesta en la pérdida de agudeza visual o la reducción del campo visual. La fecha -en la que se llevan a cabo diversas actividades de concientización, también en San Juan– recuerda el día en que fue sancionada la Ley N° 25682, de 2002, que “instituyó el uso de esta herramienta como símbolo e instrumento de orientación y movilidad para personas con visión limitada, ayudando así a su reconocimiento por la sociedad y a la promoción de su autonomía”.

Hoy viernes 26, a las 17.30 hs se realizará el Festejo por el “Día del Bastón verde”, por el 5to. aniversario de “Baja Visión San Juan” y por el 2do. aniversario de “Ratones de Biblioteca de Baja Visión”

Detrás de esta ley hay una profesora uruguaya de educación especial, Perla Mayo, quien “en 1997 propuso diferenciar el bastón de las personas con un resto visual del bastón blanco, que usan las personas ciegas. De aquí nace la diferencia de colores en los bastones. Se eligió el color verde como referencia a la palabra ‘ver’ y como símbolo de esperanza”, comentó a DIARIO DE CUYO Natalia Robledo, presidente de “Baja Visión San Juan” (BVSJ), una dinámica organización que hoy celebra sus cinco años de vida y que lleva adelante un valioso trabajo en la provincia, incluso conteniendo a quienes tienen esta condición y también a sus familias.

Una persona con baja visión tiene una limitación visual que dificulta tareas cotidianas como leer, escribir, desplazarse o reconocer rostros, a pesar de usar la máxima corrección óptica posible. La ley busca promover la rehabilitación y el apoyo para este colectivo, alentando la inclusión social y laboral.

Robledo explicó que “es fundamental que la sociedad de la provincia de San Juan reciba toda la información acerca de la baja visión” y contó que “antes que existiera la diferencia de bastones, las personas con baja visión eran criticadas y se les decía ‘Se hacen los ciegos’ (NdeR: ya que tienen un remanente visual, mayor o menor según el caso); aunque entendemos que todo esto sucedía por falta de información”.

Los tipos de bastones

Hay diferentes tipos, los de uso más extendido son:

El bastón verde distingue a quienes, aunque ven poco, conservan un remanente visual .

distingue a quienes, aunque ven poco, . El bastón blanco , el más común y difundido, es el que usan las personas ciegas .

el más común y difundido, es el que usan las . El bastón blanco y rojo es para personas con sordoceguera.

Las personas con baja visión también suelen utilizar este pin o chapa para indicar su condición

Para tener en cuenta: ¿Cómo ayudar a una persona con baja visión?

A pedido de DIARIO DE CUYO, Natalia –presidente de la agrupación BVSJ- compartió una serie de sugerencias sobre cómo colaborar con una persona que tiene baja visión. “Son solo algunas de las situaciones cotidianas que podemos vivir en la calle a diario y es bueno que las tengan en cuenta”, señaló. “Que nos puedan ayudar nos hace la carga más fácil”, valoró.

En primer lugar, se puede identificar una persona con baja visión porque lleva un bastón verde o una chapa distintiva que dice “Tengo baja visión”.

Si nos encuentras en una esquina queriendo cruzar la calle, no aparezcas de repente y tomes nuestro brazo. Lo correcto es que te acerques y pregunte si necesitamos ayuda. Luego ofrece tu hombro ya que serás el guía siempre, y camina un paso adelante de la persona con baja Visión.

Si nos encuentras en una parada de colectivo y te pedimos que nos avises cuando venga la línea de colectivo que deseamos tomar. Ten en cuenta que si tu colectivo viene primero, puedes dejar a cargo a alguien más o bien avisar si quedamos solos, para buscar la solución más adecuada.

Si te encuentras con personas con baja visión y te pedimos que nos indiques dónde está tal lugar, evita usar las palabras “por allí”, “por este lado”, “un poquito más allá”, etcétera. Recuerda que nosotros no podemos tomar dimensión de la distancia, por lo que siempre utiliza indicaciones como “a la derecha”, “a la izquierda”, “a 3 cuadras”, etcétera.

En el entorno de amigos y familia: ayudar con cambios positivos, como reemplazar la vajilla de vidrio transparente por colores que resalten, como el rojo azul o verde. Tener en cuenta si dejamos una ventana entreabierta avisarle que quedó de tal manera. Tener buena iluminación en los espacios de la casa donde la persona con baja visión suele desenvolverse, como la cocina el comedor etcétera. Y tratar de mantener el orden en el hogar, no cambiarle las cosas de lugar a menudo, ya que las personas con baja visión buscan el objeto donde saben que debería estar.

Asociación Civil “Baja Visión San Juan”: 5 años colaborando

Esta agrupación sanjuanina, que hoy celebra sus primeros 5 años de vida, ha tenido como objetivo desde el primer día difundir toda la información respecto a la baja visión, buscando la empatía de la sociedad con las personas que usan bastón verde o bien la chapa distintiva que dice “Tengo baja visión”. Fue fundada por el profesor Paolo Muñoz, quien padece retinosis pigmentaria desde la adolescencia.

“Él comenzó a reclutar personas con baja visión para armar el grupo. En ese momento era pandemia y solo nos podíamos comunicar por whatsapp. Luego, una vez permitidas las reuniones, el grupo empezó a fortalecerse, sumando personas con ganas y predisposición para ayudar a otros”, relató Natalia Robledo, su actual presidente, quien es secundada por Fabián Salinas. Hoy son unas 20 personas las que la integran, con la misma misión: difundir la importancia que tiene informarse y promover el conocimiento.

Pero el grupo no solo desarrolla un trabajo informativo y de concientización. También colabora para que estas personas lleguen a la máxima autonomía posible. Además, articula con distintas instituciones públicas y privadas para mejorar la accesibilidad de diferentes espacios. En paralelo, realiza variadas actividades lúdicas y culturales para las personas con esta condición -como los clubs de lectura Ratones de Biblioteca, que funcionan en la biblioteca Chirapozú y en la Casa Natal de Sarmiento-, donde el aspecto social y el perfil inclusivo e integrador juegan un rol fundamental. Y, por supuesto, colabora con el núcleo familiar de la persona con baja visión.

Un mensaje para atender

Natalia Robledo, presidente de “Baja Visión San Juan” quiso dejar un mensaje personal, especialmente al entorno de quienes padecen baja visión.

MIRA TAMBIÉN El refugio para animales que alberga 150 gatos y que necesita ayuda

“Decirles que no es fácil, que es un proceso muy duro, ya que a raíz de esto tuvimos que cambiar de sueños, de metas, de objetivos y acostumbrarnos a vivir con esta condición. Pedirles a los familiares que tengan paciencia, que muestren amor y consideración hacia esa persona que no eligió esta condición, pero que aun así la acepta y trata de vivir con ella.”, expresó conmovida.

“Es muy importante la contención de la familia, ayudar a la persona con baja visión en las tareas cotidianas, no haciéndole las cosas, porque eso evita que la persona con baja visión se sienta capaz de seguir haciendo, pero sí ayudando. Que nos puedan ayudar nos hace la carga más fácil”, remarcó Robledo.