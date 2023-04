Hace un día, tres personas se encontraron en la fila de una conocida casa de cambio monetario y decidieron realizar un intercambio de dólares para no tener que esperar demasiado, principalmente con las especulaciones con las que se maneja la moneda internacional informal. En esa transacción, hubo un error y una de las partes le dio de más a la otra, por lo que así inició la búsqueda para dar con la dueña del dinero.

Gustavo Peña, conocido barbero y trotamundos, quien recorrió San Juan en su furgoneta y que está saliendo hacia la Mesopotamia argentina, se comunicó con Diario de Cuyo para poder dar con la dueña del dinero que recibió y por fortuna, a través de las redes sociales se pudo dar ese contacto.

Luego de la nota que se publicó en este medio, la damnificada la vio y logró el número de Gustavo con quien concretó un encuentro para poder recibir la devolución del dinero. Ya más tranquilo porque la plata regresó a las manos indicadas, Gustavo contó que ahora puede irse feliz a recorrer el país, tal como lo había planeado.

Tras conocer varias localidades de San Juan, el dueño de una Renault 4, que convirtió en el "motorhome más diminuto del mundo", pasará por provincias como Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones, para llegar hasta las Cataratas del Iguazú. Este sería su primer objetivo y luego ir por países limítrofes como Paraguay, Brasil y Uruguay. "Viajar y conocer a mucha gente me hizo reflexionar de que todo lo bueno que uno hace, vuelve. A mi me han ayudado mucho y regresar lo que no es mio, es lo que debía hacer", cerró con alegría.