Para evitar la eterna fila de una reconocida casa de cambios en San Juan, tres personas acordaron cambiar dólares entre ellos pero un mal cálculo provocó que una mujer entregara dinero de más. Ahora el hombre que entregó el billete internacional busca a esa persona para devolverle su plata.

Según el relato de Gustavo, él y dos personas más estaban esperando ser atendidos en el local que canjea dólares y por la incertidumbre, las transacciones se vieron demoradas o paralizadas por lo que entre los tres quedaron en hacerlos ellos mismos.

En las charlas que se dan durante la espera, la gente cuenta si va para vender o comprar y eso fue lo que pasó con estas personas, que decidieron salir de dicho lugar y cambiar entre ellos. La mujer le dio 100 mil pesos y él le entregó 100 dólares pero cuando hizo la segunda transacción se dio cuenta que la señora le había dado de más, por lo que salió a buscarla pero no pudo hallarla.

"No quiero quedar como estafador o arbolito porque no es así y sólo quiero devolver lo que no es mio", expresó Gustavo, quien también pidió que la damnificada se presente lo más antes posible, ya que el domingo se va de viaje.