En tiempos donde las redes sociales exponen cuerpos que parecen perfectos, que muchas chicas y varones toman como "ideales", una sanjuanina con miles de seguidores en Instagram decidió dejar de lado cualquier filtro y hacer un video que muestre su cuerpo tal cual es, dejando ver su celulitis y otras cosas que tienen los cuerpos reales.

Se trata de Celeste Achem, que cuenta en Instagram con casi 30.000 seguidores.

El video estuvo acompañado de un posteo que en pocas horas se hizo viral y que que reza: "¿Te ha pasado de sentirte mal por no ser como x personas que ves en Internet? Acordate siempre de que mucho de lo que ves NO ES LA REALIDAD. Siempre tené en cuenta de que existen ángulos, luces a favor, efectos/filtros, poses, Photoshop, etc. Esta es mi versión de Instagram y mi realidad, estoy cómoda con las dos y soy feliz".

