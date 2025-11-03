Daño en El Leoncito: Patrimonio apunta a la concientización ante la dificultad de controlar una zona tan alejada Aunque analizan montar una infraestructura permanente, por el momento apelan “a la conciencia” de cada uno.

La directora de Patrimonio Cultural de la provincia de San Juan, Gladys González aseguró que analizan medidas para aumentar la protección de La Pampa del Leoncito, a raíz del daño generado por el ingreso de 16 autos todo terreno este fin de semana.

“Desde que asumió esta gestión, La Pampa de Leoncito ha sido una preocupación, se ha tenido reunión con la comunidad surge que la comunidad de Barreal está muy interesada en cuidarla, pero que no se la quiere cerrar. El gobierno tampoco la quiere cerrar, porque realmente es un lugar para ir a disfrutar. Eso lo tenemos muy claro” dijo a DIARIO DE CUYO.

Entonces, entre las medidas que se tomaron fue la colocación de dos carteles al ingreso de La Pampa, donde se explica bien qué se puede hacer y qué no.

González explicó que tanto la comunidad de Barreal, los prestadores turísticos y también desde el gobierno, quieren “que se permita el ingreso y se siga usando” la Pampa, porque “es un lugar turístico que bien cuidado se puede manejar bien y es lo que se está haciendo, tanto desde el gobierno, también desde la municipalidad”.

La funcionaria apuntó a que al estar alejado, aunque se llame a la policía ante una infracción, “cuando se manda la movilidad, cuando llegas ya no está el vehículo. Entonces todo esto es conciencia, no puedo rayar una montaña porque es un bien natural, no puedo hacer un trompo en el Leoncito porque es un bien natural y porque tenemos que cuidar nuestra provincia”.

Respecto a la posibilidad de instalar una infraestructura estable en el lugar como un parque provincial, González dijo que“hay proyectos que se están planteando ya desde el año pasado. Lo que pasa es que esto tiene su tiempo de realización, se está analizando un plan de manejo escuchando a las distintas partes, porque lo principal es que se lo pueda seguir disfrutando turísticamente y se lo pueda seguir conservando”, aseguró.

“Mantener una infraestructura ahí es complicado porque está muy alejado de Barreal, del control Fitosanitario, de todo. Igual antes de lo que pasó ahora, ya se estaban analizando formas de controlar el ingreso y de concientizar a la población, porque esto va en esto, concientizar a la población” enfatizó la funcionaria.

Los vehículos señalados como responsables del daño en la Pampa del Leoncito.

González comentó que no se recuerda en Patrimonio que se haya conseguido hacer “una denuncia formal” sobre daño generado en La Pampa, y se “haya podido actuar contra alguien, yo creo que es primera vez”.

Cómo se enteraron del ingreso de los 16 UTV que hicieron trompos en la Pampa del Leoncito

Respecto a cómo se enteraron del hecho, González compartió que el intendente del Parque Nacional el Leoncito, Ariel Quiroga fue quien envió a Patrimonio las primeras fotos del daño generado. “Me comuniqué con la municipalidad, a ver si estaban en conocimiento de estos turistas, estaban en conocimiento, llamé a la comisaría, tampoco estaban en conocimiento y me dijeron que iban a mandar un móvil. El comisario Pizarro me llama y me avisa que no los habían encontrado”, relató la funcionaria sobre cómo se inició la búsqueda de los responsables de ingresar y dañar el terreno de la pampa.

“Ya con gente de la municipalidad y gendarmería, en horas de la tarde, ya habían encontrado el lugar donde estaban hospedados aunque no estaban los vehículos y los encontraron en un huella. Los detuvieron y se dio intervención a la fiscalía, donde, por lo que me dice la persona encargada de este tour o de guiarlos, estaría a disposición de la fiscalía, esperando ser convocado para ver qué medidas se van a tomar”.

Qué está prohibido y qué no en la Pampa del Leoncito

González enumeró qué actividades están prohibidas y cuáles permitidas en la Pampa del Leoncito, y que además están consignadas en dos carteles en el ingreso de la huella que lleva al lugar.

“Está prohibido circular a alta velocidad, hacer picadas, hacer trompos, y el ingreso cuando está húmedo. Por ejemplo, actividades, se han hecho actividades, bueno, el carrovelismo se practica en La Pampa sin ningún inconveniente”, explicó.

En tanto que, sí está permitido “circular en auto y en moto con precaución, a muy baja velocidad, se puede ingresar en bicicleta, se puede practicar el carrovelismo, se pueden hacer observaciones astronómicas”.

En este contexto de lo que sí se puede hacer, la funcionaria recomendó que siempre es mejor “dejar el auto a orillas del barreal, e ingresar caminando, es una caminata hermosa, quizás colocar una manta en el piso y tomar mate, no dejar residuos, porque ahí no hay recolección de residuos, entonces todo lo que llevo lo traigo de vuelta”.