Fiesta Nacional del Sol 2025 en San Juan: cuándo es, dónde es, entradas, artistas, inscripciones y todo lo que tenés que saber San Juan se prepara para una de las mayores fiestas populares del país. En esta nota, todo lo que tenés que saber.

San Juan se prepara para la Fiesta Nacional del Sol 2025, una de las mayores fiestas populares del país. En esta edición, bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”, la FNS rinde homenaje a quienes, generación tras generación, hicieron de esta tierra un lugar inolvidable.

En esta nota, todo lo que tenés que saber.

Cuándo y dónde es el Fiesta Nacional del Sol 2025

La Fiesta Nacional del Sol 2025 se realizará los días jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de noviembre de 2025. Una vez más, la FNS tendrá sede en el Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, para el disfrute de miles de sanjuaninos y turistas.

Cómo llegar a la Fiesta Nacional del Sol 2025

La ubicación estratégica se beneficia por la Autopista del Acceso Sur, con puentes y colectoras que facilitan el tránsito. Además, se habilitó un amplio estacionamiento con capacidad para más de 6000 vehículos, asegurando comodidad para todos los asistentes. Indicaciones GPS.

El mapa de la FNS 2025.

Artistas de la Fiesta Nacional del Sol 2025 y entradas

Los artistas de la Fiesta Nacional del Sol de San Juan 2025 aún no están confirmados oficialmente, pero los nombres que se rumorean incluyen a Marco Antonio Solís, Euge Quevedo & La Banda de Carlitos (LBC), Q’ Lokura y Omega.

