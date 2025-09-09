San Juan se prepara para la Fiesta Nacional del Sol 2025, una de las mayores fiestas populares del país. En esta edición, bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”, la FNS rinde homenaje a quienes, generación tras generación, hicieron de esta tierra un lugar inolvidable.
En esta nota, todo lo que tenés que saber.
Cuándo y dónde es el Fiesta Nacional del Sol 2025
La Fiesta Nacional del Sol 2025 se realizará los días jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de noviembre de 2025. Una vez más, la FNS tendrá sede en el Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, para el disfrute de miles de sanjuaninos y turistas.
Cómo llegar a la Fiesta Nacional del Sol 2025
La ubicación estratégica se beneficia por la Autopista del Acceso Sur, con puentes y colectoras que facilitan el tránsito. Además, se habilitó un amplio estacionamiento con capacidad para más de 6000 vehículos, asegurando comodidad para todos los asistentes. Indicaciones GPS.
Artistas de la Fiesta Nacional del Sol 2025 y entradas
Convocatorias e inscripciones: Participá de la Fiesta Nacional del Sol 2025
Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para:
-
Stands: ONG’s, emprendedores y artesanos sanjuaninos se muestran en la FNS. Sumate a la Feria y date a conocer (inscribite acá).
-
Músicos: La FNS presenta el talento sanjuanino en todos los ritmos y géneros musicales. No pierdas la oportunidad de subirte al escenario (inscribite acá).
-
Gastronomía: En la tradicional Feria de la FNS, los espacios gastronómicos son siempre protagonistas. Mostrá tu propuesta y sé parte (inscribite acá).
-
Emprendedora del Sol: La FNS 2025 celebra a las mujeres que hacen San Juan (inscribite acá).