San Juan se prepara para la Fiesta Nacional del Sol 2025, una de las mayores fiestas populares del país. En esta edición, bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”, la FNS rinde homenaje a quienes, generación tras generación, hicieron de esta tierra un lugar inolvidable.

En esta nota, todo lo que tenés que saber.

Cuándo y dónde es el Fiesta Nacional del Sol 2025

La Fiesta Nacional del Sol 2025 se realizará los días jueves 20, viernes 21 y sábado 22 de noviembre de 2025. Una vez más, la FNS tendrá sede en el Estadio San Juan del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, para el disfrute de miles de sanjuaninos y turistas.

Cómo llegar a la Fiesta Nacional del Sol 2025

La ubicación estratégica se beneficia por la Autopista del Acceso Sur, con puentes y colectoras que facilitan el tránsito. Además, se habilitó un amplio estacionamiento con capacidad para más de 6000 vehículos, asegurando comodidad para todos los asistentes. Indicaciones GPS.

El mapa de la FNS 2025.

Artistas de la Fiesta Nacional del Sol 2025 y entradas

Los artistas de la Fiesta Nacional del Sol de San Juan 2025 aún no están confirmados oficialmente, pero los nombres que se rumorean incluyen a Marco Antonio Solís, Euge Quevedo & La Banda de Carlitos (LBC), Q’ Lokura y Omega.
Fiesta Nacional del Sol 2024.
Por otra parte, las entradas todavía no salieron a la venta.

Convocatorias e inscripciones: Participá de la Fiesta Nacional del Sol 2025

Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para:

  • Stands: ONG’s, emprendedores y artesanos sanjuaninos se muestran en la FNS. Sumate a la Feria y date a conocer (inscribite acá).

  • Músicos: La FNS presenta el talento sanjuanino en todos los ritmos y géneros musicales. No pierdas la oportunidad de subirte al escenario (inscribite acá).

  • Gastronomía: En la tradicional Feria de la FNS, los espacios gastronómicos son siempre protagonistas. Mostrá tu propuesta y sé parte (inscribite acá).

  • Emprendedora del Sol: La FNS 2025 celebra a las mujeres que hacen San Juan (inscribite acá).

Auspicios: tu marca en la Fiesta Nacional del Sol 2025

Sé parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025 y potenciá tu marca en el evento más grande de San Juan, con alcance nacional. Ser auspiciante te permite conectar con miles de visitantes, asociar tu empresa a la cultura y generar experiencias memorables. Inscribite acá.