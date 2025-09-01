Hoy comienza la inscripción para el segundo sorteo de viviendas del IPV en San Juan: las claves para anotarse Serán 344 unidades disponibles en siete barrios de distintos departamentos.

El Gobierno de San Juan, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), anunció que este lunes 1 de septiembre comenzará el período de inscripción para el segundo sorteo público de viviendas 2025, una nueva oportunidad para las familias sanjuaninas que buscan acceder a la casa propia.

En esta edición, se sortearán 344 viviendas que no habían sido adjudicadas previamente debido al incumplimiento de requisitos, la falta de documentación de algunos postulantes en sorteos anteriores o por ausencia de inscriptos. Las inscripciones podrán realizarse del 1 al 8 de septiembre, de forma exclusiva a través de la página web oficial del IPV.

Las 5 claves para inscribirse

1. Fecha de inicio y cierre

Las inscripciones estarán habilitadas desde el 1 hasta el 8 de septiembre. Pasado ese plazo, no se podrán realizar nuevas postulaciones.

Modalidad de inscripción

El trámite será 100% online y se deberá realizar a través de la página oficial del IPV. Cada grupo familiar podrá elegir un único barrio para participar del sorteo.

Quiénes pueden postularse para el nuevo sorteo del IPV en San Juan

Podrán inscribirse personas con domicilio en los departamentos de Calingasta (solo Sorocayense), Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Capital, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco.

Importante: las personas que residan en el Gran San Juan (Capital, Rivadavia, Rawson, Santa Lucía y Chimbas) solo podrán inscribirse para las viviendas disponibles en el barrio Los Surcos, de Chimbas.

Barrios y viviendas disponibles

Tierras del Norte – 62 viviendas (Angaco)

– 62 viviendas (Angaco) El Puerto – 7 viviendas (Calingasta, Sorocayense)

– 7 viviendas (Calingasta, Sorocayense) Los Surcos – 5 viviendas (Chimbas)

– 5 viviendas (Chimbas) El Jagual – 13 viviendas (Pocito)

– 13 viviendas (Pocito) Solares del Sur – 190 viviendas (Sarmiento)

– 190 viviendas (Sarmiento) Caraballo II – 61 viviendas (San Martín)

– 61 viviendas (San Martín) Tehul – 6 viviendas (25 de Mayo)

5. Fechas del sorteo y cronograma

El sorteo público se realizará el 25 de septiembre en la Caja de Acción Social. Antes, habrá instancias clave:

9 y 10 de septiembre : publicación y consulta de padrones provisorios.

: publicación y consulta de padrones provisorios. 12 y 15 de septiembre : recepción de reclamos.

: recepción de reclamos. 16 al 18 de septiembre : ajustes y correcciones.

: ajustes y correcciones. 19 de septiembre : cierre definitivo de padrones.

: cierre definitivo de padrones. 22 al 24 de septiembre : publicación de padrones definitivos.

: publicación de padrones definitivos. 29 de septiembre: reapertura de padrones para nuevas inscripciones o modificaciones de datos.

Cómo inscribirse al sorteo del IPV en 3 pasos