La Escuela Boero se prepara para competir en el Campeonato Argentino de Autos Eléctricos La competencia se llevará a cabo el 8 y 9 de noviembre en Concepción del Uruguay. La institución que representará a San Juan competirá con dos autos fabricados en la escuela. Necesitan apoyo económico para hacer frente a los gastos que esta misión implica.

El mundo del automovilismo tiene aristas que lo hacen apasionante para el gran público mundial. En Argentina también es una pasión como lo es el fútbol y otros deportes que convocan multitudes. Sin embargo, el desafío parece mayor cuando se trata de una competencia escolar, donde un equipo de personas integrado por profesores, alumnos y padres, trabajan en pos del objetivo de competir por el honor de su escuela, la representación de la provincia y el prestigio que significa dejar en alto ese sentido de pertenencia y amor por el mundo “fierrero”.

Fuente de aprendizaje

En esa tarea está un equipo de la carrera de Automotores de la Escuela Técnica Ingeniero Rogelio Boero, una de las instituciones más prestigiosas de la provincia que competirá entre el 8 y 9 de noviembre en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en el marco del Campeonato Argentino de Autos Eléctricos.

La Escuela Boero ya participó en cinco ocasiones. Y, en esta sexta participación lo hará con dos monoplazas construidos en los talleres de la institución con el equipo de profesores y alumnos que están plenamente concientizados de la importancia práctica de este proyecto para su aprendizaje escolar y la ganancia de experiencia para su vida profesional.

Sexta participación

En ese sentido, el profesor Federico Suero, miembro de este equipo, confirmó la participación del representativo sanjuanino con dos autos, por lo que están trabajando fuerte en los dos prototipos “con las mejores expectativas de que nos vaya bien”.

El docente hizo algo de historia sobre la participación de la escuela en estas competencias que se iniciaron en el año 2014 con competencias itinerantes cuyo inicio fue en Buenos Aires. Ya para el año 2018 se hizo una sola fecha en un autódromo a designar. Mientras que este año se hace en Entre Ríos con dos jornadas.

En ese sentido, la Boero participó en cinco ediciones y en esta sexta hay grandes expectativas.

“Como son dos autos el equipo consta de 12 personas, es decir seis por cada auto. Son 10 chicos y dos chicas, todos de sexto año de Automotores, incluyendo cuatro profesores.” Y, en cuanto las expectativas, “son las mejores, vamos por el uno y si se puede el uno, dos, mejor”, dice entusiasmado el docente.

En busca de apoyo

Por diversos inconvenientes se comenzaron con los trabajos hace poco tiempo, porque no conseguían fondos para la inscripción del equipo. Pero, lo lograron y pudieron inscribir dos autos y trabajar contra el tiempo, además de salir a la calle para conseguir sponsors, es decir apoyo económico, logístico y técnico, debido a que es una escuela pública, por lo tanto, los padres son los encargados de hacer esas gestiones.

Los alumnos como sus familias están muy comprometidos con el trabajo y necesitan de ese apoyo por parte de la comunidad sanjuanina para llegar a tiempo y con todas las posibilidades de lograr el podio en estas competencias.En este Campeonato Argentino competirán alrededor de 90 escuelas de todo el país y el equipo de la Boero tienen mucha confianza en luchar por grandes logros.

Características

En cuanto a las características de los autos, la organización provee a todas las escuelas el motor eléctrico, las baterías y la central electrónica.

En base a esto y a un reglamento técnico, “estamos construyendo un chasis nuevo y estamos mejorando y refaccionando un chasis que se usó en la competencia de 2023. Eso es una estructura tubular donde al tener todos la misma planta impulsora la diferencia está en la calidad del chasis, en una perfecta alineación , la mejor aerodinámica, en la habilidad del piloto y la piloto. Se trata de un gran proceso de aprendizaje para todo el equipo”, dice Suero.

La competencia está fiscalizada por la FIA (Federación Internacional de Automovilismo), por eso es la importancia que tiene esta competencia escolar y la necesidad de que la comunidad participe con su apoyo material.

La competencia está dividida en varias sub competencias como la eco fans, en la cual se determina la llegada de la escuela a la comunidad. Una vez evaluada esa instancia pueden obtener la inscripción para el torneo del próximo año.

Luego hay otra competencia que es un octavo de milla que suma puntos que es como si fueran picadas, que suma puntaje para la clasificación general. También un slalom donde se ponen a prueba al auto en diversas circunstancias .

En las picadas el auto debe tener buena aceleración; en slalom, el auto debe tener una buena en diversas solicitudes como buena dirección y agilidad. De esa forma se ponen aprueba las diversas creaciones que presentan las escuelas.

El formato de los autos es libre, desde con techo como abiertos y de otras formas geométricas con la idea de tener la menor resistencia al viento.

Como todo proyecto en el cual se ofrenda el corazón para conseguir participar y si se puede también obtener logros, los chicos de sexto año de Automotores de la Escuela Boero, se embarcaron en un gran desafío como también un gran sueño de competir en algo que es su vocación y que cuentan y esperan contar con más apoyo para lograr ese objetivo de aprender, obtener logros y ser buenos y grandes profesionales cuando egresen de la escuela. Sin dudas, un gran proyecto que merece el apoyo de todo San Juan.

Para apoyar este desafío escolar, los interesados pueden acercarse a la Escuela Ingeniero Rogelio Boero, ubicada en calle Belgrano entre avenida Rioja y Tucumán.