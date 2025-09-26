La Feria de la Cultura Popular y el Libro tendrá una nueva modalidad en su 16ª edición Este año tendrá como lema principal “La cultura del encuentro” y se desarrollará en tres sedes: la Biblioteca Popular Sur, el Teatro Oscar Kümmel, la Plaza Centenario de Villa Krause y el Complejo Cultural La Superiora.

Faltan pocas semanas para que dé comienzo una nueva edición, la número 16 de la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, el tradicional evento que organiza la Municipalidad de Rawson cada año para celebrar el hábito de la lectura, las experiencias con el arte, el pensamiento nacional y las expresiones populares que tiene el distrito y también la provincia en general.

Este año tendrá como lema principal “La Cultura del Encuentro” y se desarrollará del 8 al 11 de octubre, pero a diferencia de versiones anteriores, esta vez adoptará una nueva modalidad.

Se trata de un formato itinerante por cuatro espacios del departamento, llevando libros, talleres, espectáculos y propuestas educativas a diferentes públicos. Esta edición se caracterizará ahora por estar descentralizada, recorriendo cuatro escenarios para convocar al público del departamento y de otras regiones de la ciudad, con participación libre y gratuita.

El miércoles 8, la primera sede será la Biblioteca Popular Sur (de 10 hs. a 20 hs.) donde se promoverá la escritura, la memoria y la vida en comunidad con talleres, editoriales independientes, artistas en vivo y presentaciones de libros.

El jueves siguiente, la acción se trasladará al Complejo Cultural La Superiora (de 8 hs. a 20 hs.) dicha jornada estará enfocada en infancia y la juventud, con festival de títeres, muestra de dinosaurios, cine móvil, obras teatrales y acciones educativas en articulación con la Universidad Nacional de San Juan.

Mientras que el viernes, tendrá lugar la noche de gala en el Teatro Oscar Kümmel (desde las 20 hs.) habrá una obra teatral e intervenciones artísticas.

Por último, la conclusión de la feria se realizará en el Centro de Convenciones y Plaza Centenario (de 10 hs. a 22 hs.) con la participación de escritores, emprendedores, artistas locales y provinciales, la actuación de la Orquesta Escuela de San Juan y un encuentro de pensamiento nacional y latinoamericano.

En diálogo con Jaqueline Yubel, responsable de la Dirección de Innovación y Sustentabilidad Productiva, que cubre el área de cultura de la Municipalidad de Rawson, explicó a DIARIO DE CUYO, los fundamentos que tendrá en particular esta nueva edición de la feria que cumplirá 16 años de vigencia.

“Este año, la feria tendrá carácter de itinerante. Esto quiere decir que trabajaremos en diferentes puntos culturales que tiene el departamento. Tradicionalmente, como se vino haciendo hasta ahora, seguiremos poniendo como centralidad lo mejor de nuestro arte y las expresiones de la cultura popular, pero llevando la feria a la comunidad”, dijo la funcionaria.

Respecto a la participación de artistas nacionales o exponentes de la cultura de relevancia, todavía Yubel mantiene las reservas puesto que están “asegurando y configurando agendas, ya hicimos las invitaciones correspondientes y estamos esperando la confirmación. En los próximos días anunciaremos la grilla de artistas locales definitiva y estamos a la expectativa también de tener asegurada la presencia de distintos escritores que nos acompañarán este año para presentar sus libros”.

Sin embargo, remarcó que “queremos dar prioridad a los artistas del departamento y de la provincia, para que nos acompañen en la mayoría de los eventos y actividades para cada uno de los escenarios propuestos” y agregó: “seguramente tendremos a algunos pensadores a nivel nacional y provincial para hacer disertaciones, pero todavía falta que confirmen”.

Lo que sí confirmó es que habrá, en el marco de la feria, un encuentro de escritores de Cuyo, en la que participarán sanjuaninos, mendocinos y puntanos.

Por otro lado, el encuentro dará un lugar de relevancia a la acción de las bibliotecas populares, instituciones sin fines de lucro que fueron las impulsoras originales de la feria desde que fue creada e instaurada. Gracias al interés y trabajo comunitario de las bibliotecas de barrio, este encuentro anual del libro, el pensamiento y la cultura se hizo posible.

Yubel señaló la importancia y necesidad de dichas sociedades civiles que en este momento atraviesan una pésima situación de desfinanciación económica y falta de apoyo político del Estado Nacional. “Queremos poner en valor el trabajo de las bibliotecas porque en este contexto de crisis profunda socioeconómica y cultural que vivimos, resisten como espacios para contener todos los días a cientos de chicos que hacen sus clases de apoyo, sus actividades sociales y que promueven que no abandonen la escuela. Para muchos quizás esas tareas hoy sean invisibles o no se conocen del todo, pero sus acciones realmente transforman. Las bibliotecas aportan muchísimo a la cultura, a la educación y a la vida en sociedad de numerosas familias. Por lo tanto, se le otorgarán más herramientas, desde la feria, para que tengan mayor visibilidad y alcance”, comentó la funcionaria.

Respecto a las editoriales oficiales y alternativas o independientes, librerías, emprendimientos, artistas y ofertas gastronómicas, el organismo municipal estableció una convocatoria abierta donde las personas interesadas podrán inscribirse a través del chatbot Lito en WhatsApp (figura con el número (+54 9 264 570 2020) la cuenta oficial automatizada que tiene el municipio.

A través de este contacto se distribuirán formularios digitales para completar datos para cada rubro o categoría. Hay diferentes aranceles establecidos. Para bibliotecas e instituciones, el stand es gratuito. Donde deberán acondicionar el espacio a instalar con su stand o mesón. Para los emprendedores y editoriales, el arancel mínimo del gazebo o mesa es de $15.000 pesos para los cuatro días.

Feria de la Cultura Popular y el Libro 2021

Por secuelas de la pandemia y evitar contagios, se llevó a cabo una edición restrictiva con algunas actividades.

Feria de la Cultura Popular y el Libro 2022

Después de haber atravesado la pandemia, se regresó con fuerza y se estableció definitivamente en el Complejo La Superiora.

Tuvo que suspenderse por falta de recursos económicos es la primera vez que la feria tuvo que interrumpirse tras 14 años consecutivos.

Feria de la Cultura Popular y el Libro 2024

La edición número 15 volvió a La Superiora con espectáculos locales y la presentación del libro de Julia Rosemberg titulado “Eva y las mujeres: historia de una irreverencia”.