La primera quincena de noviembre arranca la etapa de capacitación para las candidatas a Emprendedora Nacional del Sol 2025 Esta instancia estará a cargo de la empresa Barrick, mientras que DIARIO DE CUYO colaborará con el traslado de las postulantes.

Cada vez falta menos para la Fiesta Nacional del Sol 2025 y, también, para la elección de la Emprendedora Nacional del Sol 2025. En este marco, ya se definió lo referido a la capacitación. Esta instancia comenzará durante la primera quincena de noviembre y estará a cargo de la empresa Barrick. También se contará con la participación y colaboración de DIARIO DE CUYO que se hará cargo del traslado de las candidatas.

Todas las Emprendedoras departamentales que participarán de la elección en la FNS, accederán a un valioso programa de capacitaciones, mentorías personalizadas y espacios de difusión. Este ecosistema de apoyo está diseñado para fortalecer no sólo sus modelos de negocio, sino también sus capacidades personales y de liderazgo, construyendo una red sólida de mujeres que a futuro pueden convertirse en verdaderas empresarias.

Cabe recordar que quien resulte electa Emprendedora del Sol 2025 se llevará un premio de $7.000.000 destinado a poner en marcha, fortalecer o expandir su proyecto laboral. Cabe recordar que el concurso Emprendedora del Sol, en el marco de la FNS, busca reconocer, fortalecer y potenciar los proyectos liderados por mujeres, destacando su aporte a la economía provincial, la innovación y el desarrollo social y productivo.

El 17, 18 y 19 de noviembre, tras la etapa de capacitación y formación, arrancará el proceso de evaluación y selección de los proyectos. Esta tarea estará a cargo de un jurado provincial que contará con la participación de miembros del Departamento Mujer de la Unión Industrial San Juan. Y el 22 de noviembre se llevará a cabo la premiación de la Emprendedora del Sol 2025.

La mayoría de las candidatas presentaron proyectos relacionados al rubro textil y gastronómico.

Las candidatas y sus propuestas

Capital. Abril Aranda diseñó una Aplicación (app) de descuentos, para el ahorro de los consumidores. ‘Queremos que los consumidores ahorren muchos pesos a través de nuestra app, que ya cuenta con más de 300 marcas activas en San Juan’, expresó.

Pocito. Adriana Natalia Santander desarrolla el emprendimiento ‘Juegos didácticos en madera’, pensados para niños, jóvenes y adultos mayores, promoviendo el entretenimiento y aprendizaje a través de lo lúdico.

Zonda. Ángela Karina Rojas desarrolla Tecla-Cher, que consiste en grabados en vidrio, madera, pirograbados y cotillón personalizado. Su emprendimiento requiere creatividad y contacto personalizado con la gente.

Rawson. Gabriela Sarmiento creó Auplit, una aplicación que simplifica la labor docente: centraliza clases, ausencias, calificaciones, etc. Su objetivo es reducir la carga administrativa del docente para enfocarse en la enseñanza y la calidad de vida.

Caucete. Gisela Ibáñez es autora del emprendimiento Crear Puentes, consultora en higiene y seguridad, con propuestas de diferentes controles según puestos de trabajo, con novedosos equipos de medición y de protección personal, certificados y estandarizados. Su objetivo son las empresas del rubro de minería y construcción.

Iglesia. Herminia Tello es la creadora del emprendimiento Lavandería de ropa, que ofrece servicio de búsqueda de prendas y también de entrega a domicilio, incluyendo sitios remotos. Su proyecto se destaca por combinar producto y servicio en entregas a lugares muy alejados.

Ullum. Julieta Gil desarrolló Tejido al crochet, que fue su recurso económico durante la pandemia de covid. Aprendió con una amiga mayor y ahora sueña con montar su propio taller.

Angaco. Laura de Lourdes Martínez es la creadora del proyecto Panificación. Su especialidad es el pan relleno y las semitas, con lo que busca destacar las raíces culturales de la gastronomía local. Dedica su tiempo a esta actividad, que disfruta profundamente.

25 de Mayo. Magali Morales se dedica a la Marroquinería, destacando cualquier outfit o rasgo de la personalidad de quien lo solicita y poniendo en valor las preferencias de cada persona para lograr un producto individual.

9 de Julio. Mallea María Belén se dedica al Cultivo hidropónico de hortalizas, hierbas, frutas y flores. Su objetivo es enseñar sobre el aprovechamiento de los cultivos a través del agua en lugares donde no hay tierra.

San Martín. Mariela Vera propone ‘Artesanías, manualidades e indumentaria’, diseñando cada creación con dedicación, en el marco del manejo de materiales diversos.

Valle Fértil. Mónica Fernández presentó ‘Iniciativa Saquito’, que consiste en la elaboración de infusiones con yuyos aromáticos del departamento, rescatando antiguos sabores de pueblos originarios. Los saquitos de té conservan las propiedades y sabores naturales del lugar.

Calingasta. Nadya Carrión desarrolla su proyecto en Textil e Indumentaria. Esta emprendedora dijo que su trabajo representa su pasión y se enorgullece de representar al lugar de nacimiento en el que aún vive.

Rivadavia. Nancy Edith Amelia Barrera es la emprendedora de Mi Gurí, actualmente en ejecución, con la presentación de remeras inclusivas para personas no videntes. Las técnicas empleadas están pensadas para la comunicación y la inclusión de los niños.

Sarmiento. Olga Yolanda Lizzi elabora ‘Dulces artesanales y regionales’, empleando frutas propias del departamento, entre otras, para obtener un producto distinto a los comerciales, con el sello de su tierra.

Jáchal. Patricia Balmaceda es la autora del proyecto ‘Fábrica de varillas y sachet de miel’. El emprendimiento está pensado para facilitar el consumo y transporte de la miel de manera práctica. El objetivo de este proyecto es estimular el aumento del consumo de este producto.

Albardón. Paula de la Vega presentó su proyecto Elaboración de cubiertos y sorbetes de caña biodegradable, con un objetivo netamente ecológico para aplicar en la vida cotidiana. Pretende demostrar la utilidad de los materiales naturales, como la caña, considerados maleza.

Santa Lucía. Sabrina Tello desarrolla ‘Fabricación de parrilleros y hornos con premoldeados’, una iniciativa en la que vuelca toda su creatividad y pone al alcance de los interesados su trabajo.

Chimbas. Silvana Marianela Fontela es la creadora del emprendimiento Archidocu Soluciones Archivísticas para tu Empresa, que consistente en la limpieza, organización y gestión de documentos de oficinas, instituciones, etc. Es un proyecto innovador que apunta a la optimización del trabajo de empresas y particulares.