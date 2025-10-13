Simulacro con resultados positivos: en las escuelas lograron evacuar a los alumnos en menos de 5 minutos Así lo dijo el director de Protección Civil, Carlos Heredia, quien adelantó que continuará la capacitación y práctica en otros organismos de la administración pública.

En el marco del convenio firmado entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Estado de Seguridad, se llevó a cabo el Plan Provincial de Evacuación de Escuelas, con el objetivo de fortalecer la preparación ante emergencias en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Y los resultados de este primer ejercicio obtuvieron resultados positivos. Carlos Heredia, director de Protección Civil, dijo que varias escuelas lograron evacuar a los alumnos en menos de 5 minutos, tiempo estipulado para esta acción. Además, adelantó que los simulacros continuarán en otros organismos de la administración pública.

Este simulacro fue simultáneo y obligatorio en 594 edificios escolares de la provincia y con la participación de 255.000 alumnos, en distintos turnos. Y las primeras evaluaciones arrojaron un saldo positivo. “Evaluamos varias escuelas donde se realizó el ejercicio de evacuación en el turno de las 10 y las 12. En todas las instituciones que evaluadas lograron evacuar a los alumnos en un tiempo de entre 3 y 5 minutos, tal como se practicó durante la capacitación. Y esto es lo que buscamos con estas prácticas”, dijo Heredia.

El director de Protección Civil también destacó “el compromiso y participación” de toda la comunidad educativa para que este simulacro se realizara en orden, ya que es una de las finalidades que se persigue. “Buscamos que los alumnos incorporen el conocimiento y la gimnasia de cómo actuar ante una emergencia, y que lo convierta en un hábito natural. Lo positivo de todo esto es que se hable del tema, que haya capacitación y entrenamiento, y que se lleve a la práctica para corregir y modificar lo que sea necesario”, sostuvo el funcionario.

En este contexto, Heredia dijo que el punta pie en esta propuesta lo dio el Ministerio de Educación, pero que la misma se extenderá a otros ministerios y organismos de la administración pública en todo el territorio provincial. Agregó que se mantendrá la metodología de esta primera experiencia que incluyó capacitación, entrenamientos y participación de un simulacro para poner en práctica todo lo aprendido.

Cabe recordar que el programa comenzó con la capacitación de más de 3.000 docentes y no docentes, que tuvieron instancias teóricas y prácticas dictadas por personal de la Dirección de Protección Civil. Los encuentros tuvieron como propósito formar a los equipos escolares en procedimientos de respuesta ante sismos, considerando que San Juan es una de las provincias con mayor actividad sísmica del país.

Como parte de esta primera etapa, se entregó material didáctico específico y se evaluaron los procesos aplicados en cada institución. Cada escuela elaboró su propio proyecto de emergencia, el cual fue supervisado y aprobado por técnicos especializados, consolidando una planificación integral de evacuación.

La segunda fase del plan consistió en la realización del simulacro simultáneo y obligatorio en las 1.249 instituciones educativas de la provincia. La actividad se hoy, 13 de octubre, en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, y alcanzó a 594 edificios escolares y 255.000 alumnos, en diferentes turnos de cursad. El primer ejercicio fue a las 10 para el turno mañana, y siguió a las 12 para el interturno. Mientras que para el turno tarde está previsto a las 16, y para el vespertino a las 18. Finalizará a las 21 para el turno de la noche.