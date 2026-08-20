El INTA San Juan consolidó la articulación público-privada en una exitosa jornada técnica sobre olivicultura y recursos genéticos

El pasado miércoles 12 de agosto, se llevó a cabo una jornada técnica centrada en el Banco Mundial de Germoplasma de olivo de Argentina (INTA-EEA San Juan, Campo Anexo San Martín) Este evento fue organizado dentro del XV Encuentro Internacional de ARGOLIVA 2026, y buscó generar un espacio de intercambio, diálogo y reflexión entre los distintos actores del sector olivícola regional, contribuyendo al fortalecimiento y desarrollo de la olivicultura argentina. Dentro de las actividades programadas se dieron a conocer nuevas variedades de olivo del Banco Mundial de Germoplasma al sector olivícola, para promover la diversificación varietal y fortalecer la innovación en la actividad. Asimismo, el evento visibilizó el trabajo de nuestros investigadores en articulación directa con el sector privado y otras instituciones públicas y gubernamentales.

Durante la jornada, los Drs. Pierluigi Pierantozzi y Mariela Torres, quienes son responsables del Banco de Germoplasma, presentaron los avances de sus líneas de investigación y los resultados de la transferencia en conjunto con el sector privado. Los datos más relevantes de este proyecto incluyen:

El evento también sirvió para visibilizar los resultados tangibles de la investigación del Banco Mundial de Germoplasma de olivo. En este marco, se llevaron a cabo diferentes actividades dentro de la jornada técnica:

Caracterización agronómica, bioquímica y sensorial: El INTA realiza una caracterización integral de las variedades del Banco, y en forma conjunta con la empresa Trilogía elabora los aceites de sus variedades.

Cata especializada: INTA en estrecha colaboración con la empresa Trilogía, dirigida por el Ing. For. Juan Pablo Castellano y la Ing. Agr. Elina Buffa, organizó y llevó adelante una cata de aceites de oliva vírgenes extra procedentes de variedades únicas de nuestro Banco Mundial institucional y que aún no están presentes a nivel comercial.

Nuevas variedades para seto de alta densidad: Estas variedades forman parte del proyecto nacional titulado “Observatorios climáticos para el olivar”, cuyo objetivo principal es multiplicar, evaluar y validar nuevas variedades de olivo para setos de alta densidad. Este proyecto es producto de una alianza público-privada, la cual se formalizó hace 2 años con la empresa VIPRO. Además, en línea con esta sinergia se encuentran en marcha los acuerdos con las 4 empresas olivícolas argentinas que albergan los observatorios o parcelas experimentales (Vuelo de Cóndor-MZA, Torres del Sol-SJ, Solfrut-LR y Estilo Oliva-BS AS). El Dr. Pierantozzi destacó que este modelo de trabajo representa un "camino virtuoso" donde cada sector aporta su mayor fortaleza. "El privado sabe cultivar, sabe producir, y nosotros como investigadores lo que sabemos hacer es diseñar ensayos y evaluar de forma sistemática", explicó el especialista del INTA.

Un contexto inmejorable para San Juan

El encuentro concluyó con un análisis del panorama actual, destacando el enorme interés del sector productivo por seguir mejorando. Actualmente, existe un contexto favorable para la olivicultura impulsado por los buenos precios a nivel internacional en los últimos años.

En este escenario, la provincia de San Juan se consolida como la principal productora y exportadora de aceite de oliva, no solo a nivel nacional, sino también en la región.

El INTA San Juan mantiene las puertas abiertas para que más productores se sumen a estas iniciativas, reafirmando el compromiso con el desarrollo agroindustrial y la transferencia tecnológica de vanguardia.