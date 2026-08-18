    • 18 de agosto de 2026 - 09:05

    Pocito tendrá un Mercado Frutihortícola con alcance provincial: cómo es el proyecto

    El proyecto, impulsado por la Municipalidad de Pocito, funcionará en el predio del exgalpón de empaque de ajo de calle Joaquín Uñac, entre calles 6 y 7. La inauguración está prevista para septiembre y permitirá avanzar en la concentración de la actividad frutihortícola de San Juan.

    Pocito tendrá un Mercado Frutihortícola con alcance provincial

    Pocito tendrá un Mercado Frutihortícola con alcance provincial

    Foto:

    ómoPocito se prepara para dar un nuevo impulso a la actividad productiva y comercial con la puesta en marcha de un Mercado Frutihortícola que estará abierto a productores de toda la provincia. La iniciativa es impulsada por el intendente Fabián Aballay y comenzará a funcionar en septiembre.

    Leé además

    Con la napa freática cada vez más baja y la flora nativa resentida por la sequía, la apicultura sanjuanina se sostiene hoy gracias al servicio de polinización de semillas, más rentable que la miel.

    Apicultura en San Juan: una actividad chica que se sostiene gracias a la polinización, en medio de la sequía más larga de la historia

    Por Lara Carrascosa
    La uva y el vino homenajeados con dos festivales,uno a nivel nacional realizado en Caucete y otro departamentalen 25 de Mayo. También el tomaticántendrá su celebración en Pocito.

    AEVA, el espacio que fortalece la producción de vino sanjuanino con una mirada artesanal y de calidad

    Por Celeste Roco Navea

    El proyecto se desarrollará en el predio del exgalpón de empaque de ajo, ubicado sobre calle Joaquín Uñac, entre calles 6 y 7. El lugar fue elegido por su infraestructura y las condiciones que ofrece para concentrar las tareas de recepción, almacenamiento y comercialización de frutas y hortalizas.

    El desarrollo del mercado está previsto en cuatro etapas. La primera permitirá poner en funcionamiento el espacio y comenzar a recibir a productores y comerciantes. Para esta instancia se dispondrán 40 puestos temporales o diarios y 10 puestos fijos, conformando una propuesta destinada a ampliar las posibilidades de comercialización del sector.

    El predio cuenta, además, con una importante infraestructura para acompañar el movimiento comercial y logístico. Entre sus instalaciones se destaca una amplia nave, junto con dependencias destinadas a diferentes tareas operativas.

    A esto se suman dos cámaras con sus respectivas precámaras para el almacenamiento de mercadería, una báscula y una playa de estacionamiento, recursos que permitirán mejorar las condiciones de recepción, conservación y comercialización de los productos.

    Uno de los principales objetivos del proyecto es generar un punto de concentración de la actividad frutihortícola, facilitando el encuentro entre productores y compradores y ampliando las oportunidades de comercialización. De esta manera, el mercado busca convertirse en un espacio de referencia para el sector, con una convocatoria que trasciende los límites de Pocito y alcanza a productores de toda la provincia.

    Con su inauguración prevista para septiembre, el Mercado Frutihortícola de Pocito dará el primer paso de un proyecto de desarrollo progresivo que apunta a fortalecer la producción, mejorar la comercialización y acompañar el crecimiento de una actividad clave para la economía sanjuanina.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    de hacer vino entre amigos a unir productores, la historia de la cooperativa que fortalece las riquezas de calingasta

    De hacer vino entre amigos a unir productores, la historia de la cooperativa que fortalece las riquezas de Calingasta

    Por Celeste Roco Navea
    La delegación técnica de Perú y Argentina durante la recorrida por establecimientos olivícolas de San Juan, en el marco del programa de cooperación OEFA-INTA-CSIC.

    INTA y técnicos de Perú fortalecieron su cooperación ambiental en la industria olivícola

    Por Lara Carrascosa
    El intendente de Pocito, Fabián Aballay, durante la firma del acuerdo.

    Palta chilena: Pocito avanza con un esquema de importación directa para bajar costos y potenciar el comercio regional

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Autoridades encabezaron el panel del encuentro informativo sobre uva en fresco, organizado en conjunto por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y SENASA.

    Documento de Tránsito Vegetal para uva de mesa: San Juan busca agilizar el trámite ante SENASA

    Por Lara Carrascosa