Pocito tendrá un Mercado Frutihortícola con alcance provincial: cómo es el proyecto

ómoPocito se prepara para dar un nuevo impulso a la actividad productiva y comercial con la puesta en marcha de un Mercado Frutihortícola que estará abierto a productores de toda la provincia. La iniciativa es impulsada por el intendente Fabián Aballay y comenzará a funcionar en septiembre.

AEVA, el espacio que fortalece la producción de vino sanjuanino con una mirada artesanal y de calidad

Apicultura en San Juan: una actividad chica que se sostiene gracias a la polinización, en medio de la sequía más larga de la historia

El proyecto se desarrollará en el predio del exgalpón de empaque de ajo, ubicado sobre calle Joaquín Uñac, entre calles 6 y 7. El lugar fue elegido por su infraestructura y las condiciones que ofrece para concentrar las tareas de recepción, almacenamiento y comercialización de frutas y hortalizas.

El desarrollo del mercado está previsto en cuatro etapas. La primera permitirá poner en funcionamiento el espacio y comenzar a recibir a productores y comerciantes. Para esta instancia se dispondrán 40 puestos temporales o diarios y 10 puestos fijos, conformando una propuesta destinada a ampliar las posibilidades de comercialización del sector.

El predio cuenta, además, con una importante infraestructura para acompañar el movimiento comercial y logístico. Entre sus instalaciones se destaca una amplia nave, junto con dependencias destinadas a diferentes tareas operativas.

A esto se suman dos cámaras con sus respectivas precámaras para el almacenamiento de mercadería, una báscula y una playa de estacionamiento, recursos que permitirán mejorar las condiciones de recepción, conservación y comercialización de los productos.

Uno de los principales objetivos del proyecto es generar un punto de concentración de la actividad frutihortícola, facilitando el encuentro entre productores y compradores y ampliando las oportunidades de comercialización. De esta manera, el mercado busca convertirse en un espacio de referencia para el sector, con una convocatoria que trasciende los límites de Pocito y alcanza a productores de toda la provincia.

Con su inauguración prevista para septiembre, el Mercado Frutihortícola de Pocito dará el primer paso de un proyecto de desarrollo progresivo que apunta a fortalecer la producción, mejorar la comercialización y acompañar el crecimiento de una actividad clave para la economía sanjuanina.