Gestiones del Ministerio de Producción permitieron la llegada de nuevas variedades de uva de mesa a la provincia

En representación del gobernador Marcelo Orrego, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación participó, entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2026, del 11° Simposio Internacional de la Uva de Mesa (International Table Grape Symposium), realizado en Murcia, España. El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, encabezó la delegación sanjuanina en las distintas actividades de un encuentro que se celebra cada tres años y que es considerado el más relevante del mundo en la materia.

De esas gestiones se desprendió la confirmación de la llegada a la provincia de Sun World, Bloom Fresh, Grapa, ITUM Grapes y Grape Evolution, las cinco compañías que concentran casi la totalidad de la uva de mesa licenciada a nivel mundial. El logro se suma a las acciones que el Gobierno provincial viene impulsando para la reconversión de la viticultura, un proceso que en 2026 avanza bajo el programa Viticultura 360, impulsado desde el propio Ministerio de Producción, y que contempla a la uva de mesa entre sus seis ejes de trabajo, junto con las pasas, el enoturismo, el jugo concentrado y los vinos fraccionados y a granel.

El sector viene además de sostener encuentros periódicos con la Cámara de Productores de Uva en Fresco, de los que también participó el director de Desarrollo Vitivinícola, Juan Carlos Hidalgo, con el objetivo de relevar las principales problemáticas de la actividad y canalizarlas en política pública.

Sun World International es una de las firmas más antiguas del rubro: con sede en California, Estados Unidos, se dedica desde hace más de tres décadas a la genética y el licenciamiento de variedades de uva de mesa y carozo. Bloom Fresh , por su parte, nació en 2023 de la fusión de dos de las mayores compañías de genética frutícola del mundo, International Fruit Genetics (IFG) y Special New Fruit Licensing (SNFL), luego de su adquisición por los fondos AMFRESH Group, EQT Future Fund y Paine Schwartz Partners; es la empresa responsable de la variedad Cotton Candy, una de las más reconocidas del mercado internacional por su sabor distintivo.

Grapa, de origen israelí, es una compañía familiar especializada en la hibridación y el licenciamiento de variedades bajo las marcas ARRA y Early Sweet. Grape Evolution , también vinculada a la genética desarrollada en Israel por el Instituto Volcani, comercializa variedades en los mercados de Medio Oriente, el sur de Europa y el norte de África. Completa el quinteto ITUM (Investigación y Tecnología de Uva de Mesa) , el consorcio murciano creado en 2002 por una veintena de empresas productoras y exportadoras de la región junto al Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), que desarrolla variedades propias sin semilla.

Más de 600 profesionales de todo el mundo participaron del Simposio Internacional de la Uva de Mesa en Murcia, España, que este año definió el arribo de nuevas variedades a la provincia.

La gestión que permitió el arribo de estas firmas tuvo continuidad desde meses atrás. Según informó la cartera productiva, el contacto con las empresas de genética había comenzado a principios de 2026, en el marco de un simposio realizado en Chile, y se terminó de concretar ahora en España.

Un simposio con récord de participación

El encuentro de Murcia reunió, según el comunicado oficial, a más de 620 profesionales de empresas de genética y proveedores, provenientes de más de 30 países. Fue organizado por la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas, Uva de Mesa y Otros Productos Agrarios (Apoexpa), con el respaldo de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), la Unión Europea y el Gobierno de la Región de Murcia. Se trató de la primera vez que el simposio, de carácter trienal, se realizó en Europa desde su edición anterior en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y agotó su capacidad antes de comenzar.

Durante el encuentro, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) presentó las variedades que desarrolla en la Estación Experimental Pocito, en San Juan, donde funciona desde 1995 un programa propio de mejoramiento genético de uva de mesa que ya dio origen a cultivares sin semilla como Serena INTA, hoy cultivada también en Australia. También participaron miembros de la Cámara de Comercio Exterior y productores sanjuaninos.

La delegación provincial aprovechó además su paso por Murcia para reunirse con proveedores de productos fitosanitarios para el control de Lobesia botrana y de ceratitis o mosca de los frutos, dos plagas que la región española combate desde hace años y que también son objeto de programas de control obligatorio en los viñedos de San Juan. En ese mismo eje se dieron encuentros con catedráticos de la Universidad de Elche, de la que, según remarcó Moreno, egresa buena parte de los ingenieros agrónomos que trabajan en las zonas productoras de Murcia y Alicante. Distintas empresas, además, ofrecieron realizar visitas técnicas a campo para compartir experiencias y conocimientos con la delegación sanjuanina.

La uva es la tercera fruta más consumida del mundo, detrás de la banana y la frutilla. Moreno sostuvo que la participación en el simposio permitió “dar un nuevo paso” en la reconversión de la actividad vitícola provincial, en línea con las acciones que el Gobierno de San Juan impulsa desde hace meses para diversificar el negocio y reinsertar a la uva de mesa sanjuanina en los mercados internacionales.