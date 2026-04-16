Malbec y San Juan: crece más que Mendoza y gana terreno en la vitivinicultura

El crecimiento del Malbec en San Juan ya no es un dato aislado: es una señal de cambio estructural en la vitivinicultura argentina. Según el informe del Instituto Nacional de Vitivinicultura , la provincia registró un aumento del 20,2% en superficie , superando a Mendoza (14,7%) y también por encima del promedio nacional (16%) de la última década.

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El dato cobra aún más relevancia si se considera que el Malbec no es una variedad más: representa el 23,9% de toda la superficie vitivinícola del país y el 42,6% de las uvas tintas , consolidándose como el eje central de la industria.

Actualmente, San Juan cuenta con 2.731 hectáreas de Malbec , lo que equivale al 5,8% del total nacional . Aunque lejos del dominio de Mendoza, que concentra cerca del 84,8% , el crecimiento sanjuanino marca una tendencia clara: avanzar sobre la variedad más importante del país.

A nivel interno, el desarrollo también muestra un fuerte anclaje territorial. Departamentos como Sarmiento concentran cerca del 32,9% de la superficie , seguidos por Caucete con 16,5% , lo que evidencia un proceso de expansión focalizado y estratégico.

Este avance no solo implica más hectáreas, sino un cambio de perfil: San Juan deja de enfocarse exclusivamente en volumen para apostar a una cepa asociada a calidad, exportación y valor agregado.

Malbec en San Juan: oportunidad económica y proyección global

El dato clave es que el Malbec es el corazón del negocio vitivinícola argentino. El 61,4% de los vinos varietales que se comercializan en el país corresponden a esta cepa, y cerca del 48% se exporta a más de 100 países.

En ese contexto, el crecimiento de San Juan implica su ingreso a un mercado altamente competitivo, pero también rentable. La provincia empieza a posicionarse en la cadena de valor más importante del vino argentino.

Paradójicamente, este avance se da en un momento de retracción del comercio exterior: las exportaciones de Malbec registraron caídas cercanas al 10% tanto en volumen como en valor. Sin embargo, lejos de frenar, San Juan acelera su expansión, lo que sugiere una apuesta a mediano y largo plazo.

Malbec en San Juan: de actor secundario a protagonista emergente

El mapa vitivinícola argentino sigue mostrando una fuerte concentración, pero con señales de cambio. Provincias como Salta también participan, aunque con menor peso, lo que refuerza la idea de una mayor federalización del Malbec.

En ese escenario, San Juan aparece como el caso más dinámico. No lidera en volumen, pero sí en crecimiento relativo, un indicador clave en un sector donde la reconversión productiva define el futuro.