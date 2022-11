Sí es cierto que los zapatos de tacón son los que más estilizan y las botas altas hacen que las piernas parezcan infinitas, pero las cosas como son: a veces nos apetece apostar por unos zapatos más cómodos y conseguir un look de diez sin tener que renunciar a la comodidad. Ya sabrás que las zapatillas son los tacones del siglo XXI porque se han apoderado de los mejores looks que los ves en Instagram y las que más saben de moda apuestan por ellas sin parar.



Es verdad que buscamos la comodidad junto a la elegancia, no es ninguna novedad. Quizás lo que hace unos años era impensable, ahora es nuestro pan de cada día. Y, la verdad que lo agradecemos, y muchísimo. Pero ojo, porque esto no quita que seamos unas enamoradas de las prendas más arregladas y menos cómodas. Nada que ver. Todo tiene su momento. Pero es una realidad que cada vez más, como dice el dicho: "para estar linda hay que sufrir" es solamente eso, un dicho popular. Porque en la actualidad, las zapatillas son el calzado por excelencia en la mayoría de ocasiones y nos salvan de numerosos dolores de pies. Así lo admiten muchas mujeres. Esta vez, te queremos demostrar que las sneakers son una opción apta incluso para ir al trabajo, por eso mostramos diferentes looks con los que puedes llevarlas a tu gusto.



Más cómoda imposible

Sí, siempre que podemos, usamos zapatillas y, no está nada mal. Todo lo contrario. Podemos ir arregladas con unas zapatillas si las combinamos de la manera adecuada, y eso es algo que todas saben bien. Obviamente no vamos a ir a una alfombra roja con ellas, cada prenda tiene su momento, pero sí que podemos usarlas para ir a trabajar, o por lo menos en la gran mayoría de trabajos. Y es que, todos los días tenemos que pensar el conjunto perfecto para ir a la oficina y, la verdad, ya llega un momento en el que caemos en el horrible punto de no saber que ponernos para ir formales y con ropa confortable. Son días largos y duros en los que buscamos el estar a gusto frente a todo lo demás. Y por eso, apostar por un calzado cómodo puede salvarnos en más de una ocasión. Su versatilidad hace que podamos combinarlas con cualquier cosa que se nos plazca y te aseguramos que pueden crear looks muy elegantes.

Con falda midi plisada y jersey básico Fino y cómodo. El mejor 2x1 de todos los tiempos. Y como podéis comprobar, el toque del pañuelo es un 'plus' muy favorecedor.

Con un look monocolor con chaqueta, pantalones de vestir y camiseta básica Un look tan simple, pero a la vez tan elegante. Si es con este equipo nunca fallas y

Con vestido midi satinado y chaqueta oversize Locas de amor por esta combinación tan maravillosa. Parece uno de los mejores looks sin duda.

Con pantalones wide-leg y camisa de manga corta Es en básico que crea un look clásico y fino que gusta a todo el mundo.

Con camisa, pantalones de vestir y chaleco Y si es en un look con prendas de la misma gama de colores mejor que mejor. ¡Elegancia pura!

Con falda satinada de color y camiseta de manga corta Las prendas satinadas siempre aportan mucha elegancia. Así que si las combinamos con otras más básicas como una camiseta de manga corta crearemos un outfit casual de lo más estiloso.

Con vestido largo estampado Solo una prenda y un look precioso para ir a trabajar. A veces lo más sencillo es lo más ideal.

Con vaqueros, blazer y camiseta básica El conjunto más casual y más usado por la mayoría de mujeres. Es una combinación que nunca falla.