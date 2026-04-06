Teatro en San Juan: se estrena una obra que pone el foco en la última dictadura militar de Argentina

El teatro sumará otra obra a la cartelera. Se trata de "La Higuera", que se basa en hechos reales de la dictadura militar argentina.

"Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes lucharon muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles."

Un estreno que gira en torno a una historia en el marco de la última dictadura militar argentina

Creación de Marilyn Maisonave, quien también es una de las protagonistas junto a Fernando Balmaceda, la obra teatral "La Higuera" subirá a escena el próximo sábado 11 de abril de 2026 en la Cooperativa Teatro de Arte de San Juan. Es una obra que se añade a la programación de teatro sanjuanino y tiene su contexto en la dictadura militar.

"Es una creación mía en base a datos históricos en el marco de los 50 años del golpe cívico militar", señaló a DIARIO DE CUYO, su autora en relación a la producción para la que tuvo que reemplazar a Emiliano Voiro de la técnica debido a su complicación de salud.

La artista que viene del ámbito de la danza narró que la pieza habla acerca de "una higuera, en Bolivia, una persona que inspiró a una generación, que luchó por sus ideales, entre medio de una historia de la época de los '70, la dictadura y el presente".

Cómo fue el proceso para poder hablar de la dictadura militar "El proceso fue difícil en la selección de qué contar, qué resumir, lo otro fue surgiendo solo. La historia es de una madre que sufrió la dictadura, época en la que muere su pareja. El hijo de ambos se entera al final de esa historia ya cuando la madre está por morir. Y tiene por delante encontrar su propia historia -ya que es hijo de un desaparecido- en medio la historia de la captura y la muerte de El Che. Intento relacionar todo eso", relató la dramaturga acerca de este relato en torno a la última dictadura militar.

Y en torno a las expectativas acerca de este nuevo estreno para el ambiente, Maisonave añadió que "que el teatro y la danza sirvan para trasmitir mensaje, historia, metáfora y sea el disparador para el espectador o público se sensibilice y busque, indague y quiera saber más".