Almacenamiento: el fin del pendrive USB y el avance de los SSD portátiles

El avance de la tecnología de almacenamiento marca un cambio de era: los tradicionales pendrive USB comienzan a quedar atrás frente a los discos SSD portátiles, que ofrecen mayor velocidad , más capacidad y mejor durabilidad . Este salto tecnológico responde a la creciente demanda de manejo de archivos pesados y datos complejos.

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El principal cambio radica en el rendimiento: mientras un pendrive tradicional tiene velocidades limitadas, los SSD externos alcanzan hasta 2.000 MB por segundo , permitiendo transferir archivos pesados en segundos.

Además, estas unidades pueden ofrecer hasta 8.000 GB de almacenamiento (8 TB) , una capacidad que los posiciona como la opción ideal para profesionales de edición, diseño y manejo de grandes volúmenes de datos.

Otro factor clave es la durabilidad: los pendrive tienen un ciclo de vida de aproximadamente 10.000 escrituras , mientras que los SSD con tecnología NVMe garantizan mayor estabilidad y vida útil prolongada .

En el ecosistema actual, también influye la conectividad: los nuevos dispositivos cuentan con compatibilidad directa con USB-C , lo que elimina la necesidad de adaptadores y mejora la velocidad de transferencia.

Ventajas de los SSD en la nueva tecnología de almacenamiento

El crecimiento de los SSD no solo se explica por su potencia, sino también por sus innovaciones. Estos dispositivos son más resistentes a golpes, consumen menos energía y ofrecen mayor seguridad en los datos.

Entre las principales características se destacan:

Seguridad biométrica con lectores de huella

con lectores de huella Certificación IP68 , resistentes al agua y polvo

, resistentes al agua y polvo Cifrado AES de 256 bits , nivel militar

, nivel militar Mejor disipación térmica con carcasas de aluminio

Estas mejoras permiten que los SSD mantengan la portabilidad del pendrive, pero con prestaciones muy superiores.

Además, la reducción en los costos de producción de memorias NAND 3D hizo posible que estos dispositivos lleguen al mercado masivo, acelerando el reemplazo definitivo de las memorias USB.

En este contexto, aunque el pendrive sigue vigente para tareas específicas, como instalaciones de sistemas, su uso como herramienta principal de almacenamiento portátil está llegando a su fin.