Resident Evil Requiem: guía completa del nuevo fenómeno de Capcom

El regreso definitivo del terror de supervivencia en la nueva generación

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El lanzamiento de Resident Evil Requiem ha sacudido la industria de los videojuegos, convirtiéndose rápidamente en el título del que todos hablan. Según los últimos reportes y análisis de la base de datos de Game8, esta entrega se ha posicionado en la cima de los rankings globales gracias a una propuesta que combina de forma magistral la nostalgia y la innovación técnica. Al reunir a personajes icónicos como Leon S. Kennedy y Claire Redfield en una narrativa completamente renovada, Capcom ha logrado capturar tanto a los fanáticos de la vieja escuela como a una nueva generación de jugadores.

El título destaca especialmente por su renovado motor gráfico, que exprime al máximo las capacidades de las consolas de última generación y PC, ofreciendo una atmósfera asfixiante donde la gestión de recursos vuelve a ser la mecánica central de supervivencia.

Embed - Resident Evil 9 Requiem (PS5 Pro) 4K 60FPS HDR + Ray tracing Gameplay - (Full Game) (All Endings)

Secretos, rompecabezas y las guías clave de Game8 para sobrevivir Para aquellos que se adentran en esta oscura aventura, la dificultad puede llegar a ser abrumadora. Las guías tácticas de Game8 revelan que la clave para no morir en el intento radica en la exploración minuciosa del entorno y en la resolución inteligente de los rompecabezas ambientales, un sello distintivo de la franquicia.

A diferencia de entregas anteriores más orientadas a la acción directa, en esta oportunidad el juego penaliza severamente el gasto innecesario de munición. Los expertos recomiendan: