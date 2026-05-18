El impensado inconveniente del iPhone plegable antes del anuncio oficial

En su habitual evento de septiembre, Apple presentará la serie iPhone 18 y en la danza de rumores aseguran que también mostrará al mundo su esperadísimo teléfono plegable .

Rawson: con un arma blanca, le robó el iPhone a una menor, huyó y terminó reducido por vecinos

Mientras la escena móvil espera con ansiedad ese anuncio, informes señalan que el fabricante se ha topado con un inconveniente que en primera instancia podría ser nimio y que, sin embargo, podría convertirse en un verdadero dolor de cabeza.

“Es un problema que casi suena como una broma, pero a su vez es una concesión que Apple sin dudas no aceptará ”, observa la publicación Phone Arena.

Insiders de la industria móvil aseguran que el iPhone Fold —también mencionado en la previa como iPhone Ultra — ya entró en su etapa de fabricación. Mientras la expectativa aumenta, la compañía de la manzana mordida encontró un inconveniente: el teléfono hace ruido cuando se pliega , dice la fuente mencionada en base a un reporte que apareció en primera instancia en la red social china Weibo.

El informe advierte que los ruidos son fuertes y que el producto, en esta instancia, no cumple con los estándares de Apple. Igual que ha ocurrido en otros celulares plegables, los problemas surgen de la bisagra , un componente en el que Apple ha puesto especial atención.

image Apple aún no lanzó un iPhone con pantalla plegable: su principal competidor, Samsung, debutó en ese segmento en el 2019. (Foto: Reuters/Dado Ruvic)

De hecho, se ha dicho que la obsesión para fabricar una variante sumamente fiable fue una de las razones por las que la marca demoró tantos años en producir un smartphone con estas características.

Se sabe que Apple eligió un método de fabricación alternativo para crear la bisagra del iPhone plegable, con especial atención a evitar las marcas en la pantalla, habituales en modelos de otras marcas. En este caso, empleó impresión 3D para que el componente disponga de relleno para cubrir irregularidades en el panel.

Según Phone Arena, ese método de fabricación permitió a Apple reducir costos, pero “también es la razón por la que el teléfono empieza a hacer ruido después de un tiempo de uso”.

iPhone plegable: ¿Apple retrasará el lanzamiento por culpa del ruido?

A poco más de tres meses de la supuesta presentación del iPhone Fold, es poco factible que la compañía de Cupertino suspenda ese plan. Sin embargo, también es altamente probable que los chirridos en el celular sean, en este momento, una preocupación del fabricante de cara al lanzamiento.

image iPhone Fold es uno de los posibles nombres para el plegable de Apple. (Foto: Reuters/Brendan McDermid)

“Un iPhone plegable con ruidos dañaría enormemente la imagen de la marca”, nota la fuente. Esto es especialmente cierto para un teléfono que ha sido esperado durante tantos años.

El iPhone Fold será clave para que Apple inicie una nueva era, con cambio de CEO

El lanzamiento del smartphone plegable marcará un antes y después en la empresa californiana. Ese rumoreado anuncio coincidirá con el anunciado cambio de mando en la firma, que tendrá nuevo director ejecutivo.

“El nuevo CEO de la empresa, John Ternus, será la cara visible en el anuncio del iPhone plegable. Este es un aspecto medular, que también da cuenta de los nuevos aires en la compañía estadounidense. Por primera vez en su historia, tendrá un smartphone con pantalla que se dobla, el rumoreado iPhone Fold. Aquel es un producto importante para Ternus, que según Bloomberg ha sido el encargado de la supervisión de la ingeniería y desarrollo del dispositivo”.

image John Ternus —izquierda— reemplazará como CEO a Tim Cook. (Foto: Apple)

Esa consideración —el rol central de Ternus en el desarrollo del dispositivo— refuerza la idea de que, en caso de seguir presentando problemas, Apple se verá obligada a retrasar el lanzamiento del iPhone Ultra.

Las próximas semanas, con más pruebas de rendimiento en escenarios reales, sin dudas serán fundamentales para el futuro de este esperadísimo producto en la escena móvil con el que Apple se sumará a un frente de batalla en el que su principal competidor, Samsung, participa hace unos siete años.

Para desprevenidos, el iPhone Fold llegaría con un diseño similar a los Galaxy Z Fold de Samsung, es decir, con una pantalla amplia que se pliega para convertirse en un smartphone con tamaño tradicional.