OpenAI y GPT-5: Todo lo que se sabe del lanzamiento del nuevo modelo de IA

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El ecosistema tecnológico global está viviendo una de sus jornadas más intensas de búsquedas en lo que va del año. Las tendencias de Google Trends de este martes 26 de mayo reflejan una obsesión masiva de los usuarios por el inminente anuncio oficial de OpenAI respecto a las capacidades finales y la fecha de despliegue global de su nuevo modelo de lenguaje, popularmente bautizado por la comunidad como GPT-5.

Tras meses de filtraciones controladas, rumores en foros de programadores y declaraciones cruzadas de los principales directivos de Silicon Valley, el interés por la Inteligencia Artificial Artificial General (AGI) ha alcanzado un pico histórico, liderando las métricas de interés digital.

Razonamiento complejo y agentes autónomos: Las novedades del modelo De acuerdo con los análisis de los expertos del sector y los reportes técnicos que circulan en la red, este nuevo salto generacional no se limitará a responder preguntas de forma estática o redactar textos de manera más fluida. Los ejes que están disparando las consultas giran en torno a tres capacidades clave: