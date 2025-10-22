Así podrás mencionar a todos en un grupo de WhatsApp con la nueva función “@todos” La función es testeada en una versión beta del mensajero. ¿Cuándo se lanzará a nivel general?

WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular a nivel mundial, con sus impresionantes 3000 millones de usuarios. Una de las claves de ese grandísimo alcance es la actualización constante: la herramienta lanza nuevas funciones en forma periódica y cada semana nos enteramos de cambios que testea en sus ediciones beta.

Fiel a ese hábito, Meta —dueño de la app— ahora prueba una función que cambiará la dinámica de los chats grupales. Por el momento, la novedad está en manos de los evaluadores en Android y se espera su despliegue a nivel general.

WhatsApp permitirá mencionar en simultáneo a todos los miembros de un grupo

Un informe del sitio WABetaInfo revela que el cambio ya circula en la beta 2.25.31.9 para Android. En la práctica, permite mencionar a todos los integrantes de un chat grupal, con un único movimiento, es decir, en simultáneo.

“Esta opción está diseñada para aparecer en el menú de menciones, junto con las individuales, lo que ofrece una forma sencilla y familiar de notificar a todos los participantes a la vez”, explica la fuente.

(Fuente: WABetaInfo)

El cambio es especialmente relevante y útil para los mensajes importantes, que se desea lleguen a todos los miembros del chat. También es fundamental para las conversaciones demasiado activas, en las que un comentario importante puede quedar enterrado.

Tal como vemos en la captura de pantalla, la mención general se realiza mediante la etiqueta @all. Con esto, se elude la necesidad de mencionar a cada participante en forma individual.

La etiqueta @todos de WhatsApp tiene reglas, según las características del chat grupal

WABI indica que la nueva función de menciones tiene condiciones que varían de acuerdo al tamaño del grupo:

En los chats grupales pequeños , cada participante podrá etiquetar a todos los miembros a la vez.

, cada participante podrá etiquetar a todos los miembros a la vez. En grupos más grandes (con más de 32 participantes) WhatsApp restringe el uso de la mención @all a los administradores, para evitar notificaciones excesivas y posibles usos indebidos.

Por lo demás, el informe indica que la app de mensajería trabaja en una opción para silenciar las notificaciones realizadas con la etiqueta @todos.

Tal como señalamos, la opción fue vista en una edición beta del mensajero, en Android. Como es habitual, se espera que luego de las pruebas y de las devoluciones de los evaluadores, se lance a nivel general. Meta aún no anunció oficialmente una fecha para ese despliegue.