Caída mundial de Meta: Instagram y Facebook no funcionan

Instagram y Facebook están caídas: sus sitios web y aplicaciones móviles no funcionan. El contenido no carga y en ambas plataformas aparece el mensaje “algo salió mal”. El inicio de sesión está bloqueado y las historias no terminan de cargar.

La falla afecta a miles de usuarios en distintas regiones del mundo. Según el portal de monitoreo de interrupciones Downdetector , países como Colombia, Argentina, México y España, entre otros, registran un aumento en los reportes de fallas.

En Instagram, los usuarios no pueden iniciar sesión. Quienes ya tienen la sesión activa encuentran el feed vacío, sin publicaciones ni reels. Las historias no cargan y en su lugar aparece el mensaje “algo salió mal”. La exploración de contenido tampoco responde.

Facebook presenta los mismos síntomas. El muro no carga publicaciones, las historias se quedan en pantalla en blanco y el inicio de sesión devuelve un mensaje de error. Los usuarios que logran entrar no pueden interactuar con ningún contenido.

La interrupción no se limita a una región. Según el portal de monitoreo de interrupciones Downdetector, Colombia, Argentina, México y España, entre otros países, registran un aumento sostenido en los reportes de fallas. La caída afecta tanto a conexiones móviles como a redes wifi.

Hasta el momento, Meta —empresa propietaria de ambas plataformas— no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de la interrupción ni ha ofrecido un tiempo estimado de restauración del servicio.

La caída incluye la imposibilidad de iniciar sesión en Facebook. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué países están experimentado fallas en Facebook e Instagram

La caída de Instagram y Facebook no se concentra en una sola región. Según el portal de monitoreo de interrupciones Downdetector, varios países de habla hispana y Brasil registran un aumento en los reportes de fallas, aunque con patrones distintos según la plataforma.

Colombia es uno de los países más afectados: los usuarios reportan errores tanto en Instagram como en Facebook, con imposibilidad de iniciar sesión y contenido que no carga en ninguna de las dos aplicaciones.