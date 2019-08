Reuben de Maid es un adolescente de 14 años que hoy está triunfando en el mundo de las redes sociales con su cuenta de Instagram y su canal de Youtube. Es furor por sus tutoriales de maquillaje y consejos que comparte con sus miles de seguidores.

En el 2017 fue al programa de Ellen DeGeneres y contó que había sufrido bullying de pequeño por ir maquillado a la escuela, un lugar que fue un gran calvario para él, razón por la cual hasta tuvo que ser cambiado de colegio y por la cual perdió varios amigos

Hoy todo eso quedó en el pasado. Él es un gran referente del mundo beauty y sus más de 200.000 suscriptores en YouTube y más de 300.000 seguidores en Instagram lo alientan a que día a día siga evolucionando y brindado sus consejos de makeup.

Al tener 14 años todavía va al colegio, por lo tanto divide su tiempo entre el estudio y grabar videos. Él mismo confesó a una entrevista a la WWD que es "estresante y que muchas veces odia no tener nada que hacer". Él es quién graba y edita los videos y cada uno lleva de una a tres horas de realización y de dos a tres de edición.

"Estar en línea no es algo malo porque puedes hablar con la gente. La mayoría de las veces, estoy enviando mensajes a personas en Instagram. Es una forma realmente divertida de conectarse con las personas en lugar de ver a las personas publicar ", respondió por el tiempo que pasa frente a las pantallas.

"Puedes ser tú mismo, puedes hacer lo que quieras hacer, puedes usar maquillaje si eres un niño o un hombre o cualquier persona y está bien. Puedes ser diverso. Eso es lo que hace que la diversidad suceda y la diversidad es genial", dijo Reuben.

En una entrevista en Good Morning America, contó cómo empezó su pasión por el makeup: "Comencé a maquillarme por los videos de YouTube; me encontré con videos de bricolaje y DIY Foundation con los que hice mi propia base con el bronceador y la crema hidratante de mi madre y pensé que sería el mejor producto del mundo, pero no fue así".

"Ahora que estoy con W7 -la marca de la que es embajador-, haciendo la campaña 'Here Come the Boys', realmente traerán diversidad al mundo del maquillaje y se asegurarán de que todos tengan una oportunidad justa con ese niño o niña y que todos seamos iguales. No hay muchos niños en belleza, aunque ha ido en aumento y ha mejorado", agregó el adolescente.

Con respecto a la frecuencia que se maquilla, Reuben respondió que lo hace un par de veces a la semana, que por lo general no lo hace cuando llega a su casa, pero sí los fines de semana y algunas noches. Declaró también que sus amigos siempre piden que lo maquillen si salen a algún evento.

Tuvo la oportunidad de conocer a Kim Kardashian en el programa de Ellen, donde ella le regaló una canasta con todos los maquillajes de su línea de cosméticos KKW. "Fue muy impresionante y ella hermosa". El centennial dijo que la que le quedaría por conocer es Beyoncé, que cuando la conozca "se desmayaría" y caería al piso.

Fuente: Infobae