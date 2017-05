Nicole Anzia es contratada para organizar las casas de altos ejecutivos y políticos de Estados Unidos y escribe sobre este tema en The Washington Post. Su misión, dice, es ayudar a las personas a simplificar sus vidas. Para ella, cuando uno tiene bajo control lo que lo rodea, puede cumplir mejor sus objetivos personales y laborales y dispone de más tiempo libre para hacer aquellas cosas que más les gusten.



1. Establecer expectativas realistas. Por ejemplo, querer que el cuarto de los chicos parezca de catálogo es una meta imposible. Pero, para que la cantidad de juguetes y ropa no llegue al desborde, es mejor ir haciendo tareas de selección y descarte parciales. Puede todas las semanas o cada quince días. Puede todas las semanas o cada quince días. Tampoco recomienda destinar un día entero a organizar la casa. ¿Acaso alguien tiene energía y voluntad suficiente para semejante plan? En cambio, puede ser más rendidor dividir la tarea en varias jornadas.



2. Tirar y después, comprar. Para ella, el mayor error es abastecerse de cajoneras, recipientes y demás elementos, antes de empezar a ordenar. Esto lleva a sumar más desorden y objetos en la casa. La recomendación tirar, regalar o donar lo que no necesitemos y después pensar en lo nuevo que necesitemos.



3. Tener dónde guardar. Es básico, pero ninguna casa podrá verse ordenada si no se cuentan con suficientes placares, cajoneras, muebles, estantes u otros lugares de guardado elegidos.



4. Planificar antes de ordenar o remodelar. Para Nicole, antes de comprar por impulso un mueble u otro objeto para la casa, conviene pensar dónde lo colocaremos y que otro elemento tendremos que descartar. Así se evitará la acumulación imparable.



5. Hacer circular los regalos. Cuántas veces nos ha pasado recibir algo que no nos gusta y que, igualmente conservamos (sin ni siquiera intentar cambiarlo). En esto, la postura de Anzia es soltarlo, al menos que tenga un valor increíblemente alto. “La persona que lo regaló no querrá que mantengas elementos que no quieres y, probablemente, nunca sepa que ya no tenés ese objeto en tu poder”.