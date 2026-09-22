Adiós a la remera blanca: la blusa boho que será tendencia esta primavera-verano

La remera blanca básica , uno de los grandes clásicos del guardarropa por su facilidad para combinar con jeans, pantalones o distintas clases de calzado, comienza a compartir protagonismo con una nueva propuesta para la primavera-verano 2026 : las blusas de estilo boho .

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La tendencia apuesta por una estética más relajada y femenina, con prendas que buscan sumar personalidad sin resignar comodidad. Las siluetas amplias, las mangas abullonadas, los volados, bordados, encajes y transparencias sutiles aparecen entre los principales detalles de esta temporada.

El estilo bohemio gana terreno con materiales livianos como algodón y lino , ideales para las jornadas de altas temperaturas. Los cortes oversize y los escotes en V también forman parte de esta propuesta, que busca generar movimiento y una apariencia descontracturada.

En cuanto a los colores, predominan los tonos blanco, beige, crudo y arena , aunque también aparecen alternativas con estampados florales y colores tierra, verdes y azules. La variedad permite adaptar la tendencia tanto a looks cotidianos como a propuestas más elaboradas.

Una de las alternativas es llevar una blusa boho en tonos marrones con short de jean y botas texanas , acompañada por accesorios dorados. El resultado combina el aire relajado de la prenda con elementos de inspiración western.

Para un look más clásico, una blusa blanca de mangas amplias puede combinarse con un jean, un cinturón llamativo y zapatos en tonos oscuros. Es una opción sencilla para incorporar la tendencia sin modificar por completo el estilo habitual.

Otra posibilidad es apostar por blusas transparentes con estampados florales, pantalones de vestir y un bolso de inspiración bohemia. Unos anteojos de sol pueden completar el conjunto y darle un toque más marcado.

Así, la temporada primavera-verano propone dejar de lado por un momento el básico de siempre para sumar texturas, volumen y detalles artesanales a los looks. La blusa boho se presenta como una alternativa versátil para renovar el guardarropa durante los meses más cálidos.