Buscan voluntarios para vivir gratis en la Patagonia: cuáles son los requisitos para poder inscribirse

Hay un deseo que se repite entre quienes viven pendientes del mail, del tránsito y del calendario: largar todo por un tiempo y despertarse con la cordillera de fondo. Casi siempre esa idea choca con una pared muy concreta, que es el costo de quedarse en la Patagonia. Por eso llama la atención una propuesta que no pide dinero, sino ganas de trabajar con las manos.

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Se trata de una convocatoria para sumar voluntarios en una chacra de montaña, un lugar donde conviven la naturaleza, la producción, el alojamiento turístico y distintos proyectos de construcción y mantenimiento. No es un hotel de lujo ni un retiro para desconectar del todo: es un espacio de trabajo real, en un entorno que cualquiera querría tener de postal.

El perfil que buscan es bastante claro. Quieren “personas prácticas, responsables, con iniciativa y que disfrutan de ensuciarse las manos”. La propuesta insiste en que el trabajo se encare desde el disfrute, de manera proactiva y amigable, en un lugar que describen como “profundamente inspirador”.

La contraprestación es de 20 horas de ayuda por semana. Las tareas cambian según la época del año. Hay mantenimiento general de la chacra, carpintería y pequeñas reparaciones, limpieza y preparación de espacios exteriores, y también poda.

A diferencia de otras publicaciones similares, no se establece un período de estadía mínimo ni máximo. Sí se aclara que en invierno y primavera el foco del trabajo está puesto en el mantenimiento, las podas, las quemas, la jardinería, la huerta y el gallinero, además del cuidado del espacio compartido. A eso se suman tareas más cotidianas, como dar una mano con la limpieza de la cocina, los dormitorios, los baños y las áreas comunes, o con la siembra y la cosecha. Dicho de otro modo: hay que estar dispuesto a hacer un poco de todo, de la huerta al martillo.

Qué se recibe a cambio del trabajo

A cambio de las horas de trabajo, los voluntarios tienen tres días libres por semana, que en un lugar así se traducen en caminatas, paisajes y tiempo para explorar la zona. En cuanto al alojamiento, hay tres opciones: una cama en una habitación compartida con otros viajeros, una cama en el cuarto del equipo o una carpa en un campamento.

También pueden usar una cocina equipada para preparar sus propias comidas. Ese punto importa, porque cada voluntario guarda y administra sus propios alimentos. Para quienes quieran seguir trabajando a distancia mientras están ahí, la chacra ofrece internet de alta velocidad y un espacio dedicado para eso.

Lo que no está incluido son los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y la visa. Es decir que el “gratis” del título se refiere al alojamiento: llegar hasta allá y moverse tiene su costo.

Los requisitos y las reglas de convivencia

Para postularse hace falta hablar español con fluidez, tener un inglés de nivel principiante y tener entre 20 y 50 años. Se aceptan voluntarios que vayan solos, en pareja o en dúo.

Como en cualquier lugar donde se comparte techo, hay reglas de convivencia. Se deben cuidar las instalaciones, las herramientas y los utensilios, dejar limpios los espacios comunes después de usarlos y avisar de inmediato si algo se rompe. Además, existe un cronograma mínimo de limpieza que se cumple entre todos.

Con el anfitrión, la idea es mantener una comunicación fluida, por ejemplo a través de una reunión semanal para charlar dudas o propuestas. Quien incumpla las reglas de manera reiterada puede ser invitado a dejar el voluntariado.

La propuesta, que tiene un puntaje de 5 sobre 5 en sus reseñas, está publicada en Worldpackers. En el mismo sitio se pueden encontrar otras alternativas similares, que intercambian hospedaje por trabajo, tanto en El Bolsón como en otras zonas de la Patagonia, principalmente en Bariloche. Para participar, los voluntarios deben inscribirse en dentro del sitio y completar los campos requeridos.